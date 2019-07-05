Хотите узнать, как приготовить вкусный и полезный клубничный сорбет? Юрий Негрич, участник «МастерШеф. Профессионалы», делится с вами простым рецептом, по которому легко приготовить его в домашних условиях без больших затрат времени. Читайте рецепт, как приготовить сорбет из клубники, прямо сейчас!

Больше по теме: Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка

Для приготовления сорбета на 4 порции вам понадобятся:

Клубника — 500 г

500 г Сахар — ½ ст.

½ ст. Щепотка соли

Крахмала — 1,5 ч. л.

Холодной воды — 1,5 ч. л.

Лимонного сока — 3 ст. л.

Больше по теме: Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

Способ приготовления:

Нарезать клубнику. Взбить в блендере или кухонном комбайне нарезанные ягоды до консистенции однородного пюре. Смешать в большой кастрюле ягодное пюре, соль, сахар. Помешивая, нагревать на небольшом огне до кипения. В отдельной емкости смешать крахмал и воду. Полученную смесь, размешивая, добавить в кастрюлю. Убрать с огня пюре, добавить лимонный сок. Спрятать в холодильник на 2 часа. Спустя время заморозить сорбет в мороженице или пластиковом контейнере. Во втором случае открыть крышку и перемешивать каждые 30 мин., пока смесь не приобретет желаемую консистенцию.

Больше по теме:: Польза и вред клубники: все о любимой ягоде

Данный рецепт подойдет для приготовления холодного десерта также из других ягод. Главное — желание и фантазия. Воспользуйтесь нашими советами и наслаждайтесь нежным вкусом домашнего клубничного сорбета!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ