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Иракли Макацария поздравил «Х-фактор» с десятилетием

05.07.2019

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария приехал на съемки юбилейного сезона «Х-фактор». Завидный холостяк успел посидеть в зрительском зале, послушать талантливых исполнителей и выбрать фаворитов. Что еще рассказал Иракли Макацария – читайте в материале.

иракли макацария

«С удовольствием хочу поздравить Х-фактор с десятилетием. Это невероятно круто, и я считаю, что это тот проект, который всегда должен быть. Открывайте новые таланты и дарите харизматичных исполнителей», обратился к команде тренер.

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А вот редакции сайта STB.UA Иракли признался, что на кастинге уже выбрал своего фаворита. Ранее мужчина также следил за некоторыми эфирами, ведь знает, что площадка «Х-фактора» – это то место, где можно раскрывать свои таланты.

иракли макацария

«Х-фактор – это мировой формат. Я знаю, что сюда приходят люди, которые действительно понимают, что это та сцена, где можно использовать свой шанс», говорит Иракли.

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