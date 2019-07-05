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Детское Евровидение – 2019: с какого числа принимаются заявки на Нацотбор

05.07.2019

Музыкальный конкурс Детское Евровидение – 2019 пройдет 24 ноября в Гливице. Стало известно, с какого числа будут принимать заявки на украинский Нацотбор. Времени осталось совсем немного, так что юным музыкантам стоит поспешить! Подробнее – в материале. 

детское евровидение 2019

Детское Евровидение – 2019 пройдет 24 ноября в Arena Gliwice. Это один из крупнейших современных развлекательных центров в Польше. Чтобы принять участие в украинском Нацотборе, нужно подать заявку с 8 июля по 8 августа. 

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Участвовать в конкурсе могут сольные исполнители и группы, которые являются гражданами Украины (или проживают в стране). Участнику конкурса должно быть от 9 до 14 лет. Заявки подаются в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Обязательным условием для участия в отборе на Детское Евровидение от НОТУ является письменное подтверждение того, что конкурсная композиция является оригинальной. То есть песня не издавалась коммерчески и не публиковалась. Именно это указано в положении, где перечислены требования к юным участникам. К слову, насчет образа, внешний вид конкурсанта должен соответствовать возрасту и не быть откровенным. 

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