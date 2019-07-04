Масштабный сериал «Крепостная» — о борьбе за собственное счастье. Украинская певица VERA KEKELIA специально для промо костюмированной мелодрамы исполнила трогательную песню «Мовчати». Хотите первыми увидеть впечатляющий клип? Смотрите ниже в материале!

История крепостной Катерины — это трагедии и предательства, борьба и интриги, поражения и победы. Это игра, в которой цена за собственную жизнь слишком высока…

Известная украинская певица VERA KEKELIA специально для масштабного сериала «Крепостная» исполнила трогательную песню Кузьмы Скрябина и Ирины Билык «Мовчати». Посмотреть захватывающий клип и послушать саундтрек можно ниже:

Video: Саундтрек промо сериала «Крепостная» VERA KEKELIA - Мовчати, премьера клипа. Песня из промо ролика сериала Крепостная обрела видеоряд. Смотритееть онлайн

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Главная героиня сериала — сирота Катерина Вербицкая — очень красивая, умная и образованная девушка. Крестная мать воспитала Катю, как барышню благородного рода, поэтому она с детства обладает идеальными манерами. Но это никак не облегчает судьбу рожденной в неволе. Ведь Катя — птица в золотой клетке. Красавица принадлежит самым богатым помещикам в Нежине — Червинским. И она прекрасно понимает, что не имеет права на любовь.

Какие испытания выпадут на долю Катерины Вербицкой? Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 сериал «Крепостная» на телеканале СТБ!

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