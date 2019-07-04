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«Красная королева»: какую тайну узнает Регина Збарская?

04.07.2019

В сериале «Красная королева» зрители узнают историю самой знаменитой советской модели Регины Збарской. Она сумела покорить столицу моды — Париж, но так и не смогла противостоять власти в своей стране. Как сложилась судьба Регины? Узнайте в 8 серии драмы «Красная королева»!

красная королева

Регина мечтает о детях, но Збарский дает ей понять, что королева и пеленки — понятия несовместимые. Слова мужчины наносят Регине страшный удар. И вдруг она получает анонимное послание, в котором узнает страшную тайну о своем муже.

А жизнь в Доме моделей идет своим чередом. Эдмон Ротшильд не может забыть свою красавицу-модель и приезжает за ней. Однако КГБ следит за Мариной и, узнав о ее встрече с французом, ее снова вызывают на допрос. Чем закончится для Марины этот визит?

Video: «Красная королева»: какую тайну узнает Регина Збарская?

Сериал Красная Королева - 8 серия уже 04.07.2019. О чем сюжет восьмой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

Смотрите невероятную драму «Красная королева» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ!

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