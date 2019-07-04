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Иракли Макацария: Холостяк VS тренер

04.07.2019

Самый завидный холостяк и новый тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария возвращается на СТБ. Украинский зритель полюбил мужчину с момента его участия в самом романтическом реалити страны «Холостяк»-6. Спустя долгое время Иракли принимает на себя новую роль – роль тренера и наставника. Мы предлагаем фотоподборку с разницей в четыре года, где в главных ролях Холостяк и тренер Иракли Макацария.

Холостяк

Иракли макацария

Тренер

иракли макацария

Холостяк

иракли макацария

Тренер

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Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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