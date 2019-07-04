Дмитрий Орлов рассказал о своей роли Лукьяна в сериале «Крепостная»

Дмитрия Орлова зрители сериала «Крепостная» полюбили за искреннюю улыбку и талантливую игру. Уже этой осенью поклонники костюмированной мелодрамы увидят актера в прежнем амплуа. Что же общего у Дмитрия Орлова и его персонажа? Больше о своем герое Лукьяне актер рассказал специально для сайта STB.UA.

Больше по теме: Дочь Юлии Ауг сыграла Анну Червинскую в сериале «Крепостная»

Молодое поколение украинских актеров богато на таланты. Один из них – Дмитрий Орлов — сыграл в масштабном сериале «Крепостная» доброго и милого Лукьяна, крепостного в доме Дорошенко. Дмитрий уверяет, что трудностей во время перевоплощения не было, хоть актер и его герой не похожи. Чем же они отличаются?

«Проще сказать, что мы отличаемся, нежели похожи. По темпераменту я – холерик, а Лукьян – сангвиник. И если обидеть Лукьяна, например, ударить его, парень не будет испытывать агрессию. Он не нанесет удар в ответ, никогда. Лукьян подставит вторую щеку, как Иисус. Но если же ударить меня без причины, то в ответ «пролетит святым кулаком по грешной морде», — смеется Дмитрий.

В ожидании второго сезона костюмированной драмы очень хочется узнать, как изменятся герои. Увидим ли мы их в новых образах? Понятно одно: лента потрясет всех!

Дмитрий Орлов поделился впечатлениями о незабываемых съемках и крутой команде профессионалов:

«Конечно, запомнились не все моменты. Если конкретно выделять, больше всего мне нравились природа и люди. В Пирогово ранее не был, не приходилось. Но во время съемок «Крепостной» я полюбил это чудесное место всем сердцем. Были очень разные моменты и ситуации на площадке – и смешные, и не очень. Вместе с командой мы плакали и смеялись. Одним словом — происходила жизнь».

Не пропустите грандиозную премьеру второго сезона сериала «Крепостная» на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ