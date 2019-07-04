Александр Богуцкий осудил поведение президента Федерации велоспорта

Резонанс вызвал сюжет программы «Вікна-новини», в котором президент Федерации велоспорта Александр Башенко предложил журналистке Алене Луньковой поцеловаться. Находясь в алкогольном опьянении, мужчина вел себя нагло и самоуверенно. Из-за чего возник инцидент и как прокомментировал его Президент StarLightMedia, руководитель дивизиона «Новини» Александр Богуцкий — читайте в материале.

Недавно разгорелся скандал вокруг победы украинской велосипедистки на Европейских играх в Минске Анны Соловей. На официальной странице Федерации велоспорта Украины решили поздравлять не победительницу, а президента федерации. Безусловно, это возмутило золотую призерку, ведь никакого отношения к ее достижению мужчина не имел.

Анна решила высказаться в комментариях, мол, какую причастность к победе имеет незнакомый ей человек. Однако в ответ получила шквал угроз и унизительных сообщений.

«Ты ездишь на моем велосипеде, в моей форме и в моем шлеме. Ты случайно победила конкурс и решила, что имеешь право нарушать условия контракта и открывать рот. Будешь вонять – выгоним и не вспомнишь, как зовут», – высказывался Александр Башенко.

Журналистка программы «Вікна-новини» Алена Лунькова решила лично поинтересоваться у президента Федерации велоспорта, почему он позволяет себе лишнего в общении со спортсменкой. И здесь возник новый конфликт. Александр Башенко всячески доказывал журналистке, что в конкурсе Анна победила случайно, а сейчас победительница порочит Украину.

Впоследствии Алена Лунькова почувствовала от президента Федерации велоспорта запах алкоголя, и тот перебросил все обвинения на журналистку: «А вы что, анализы брали? Я от вас тоже чувствую запах».

В результате, Александр Башенко предложил корреспонденту Алене Луньковой поцеловаться.

Президент StarLightMedia, руководитель дивизиона «Новини» Александр Богуцкий прокомментировал инцидент и выразил благодарность и поддержку Алене Луньковой за высокий профессионализм:

«Мы осуждаем поведение Александра Башенко, считая это открытым проявлением сексизма. Такие высказывания о людях со стороны должностного и публичного лица недопустимы в европейской стране. Я считаю, увольнение Башенко – дело чести для Федерации велоспорта. Выражаю благодарность Алене Луньковой за высокий профессионализм – наши журналисты всегда придерживаются стандартов и объективно освещают события».

Video: Александр Богуцкий осудил поведение президента Федерации велоспорта Президент Федерации велоспорта Александр Башенко предложил журналистке программы Вікна-новини Алене Луньковой поцеловаться. Александр Богуцкий осудил такое поведение.

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