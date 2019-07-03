Выходные в июле 2019: будут ли дополнительные выходные и как их проведут звезды СТБ
Сколько будет выходных дней в июле 2019 года в Украине? Стоит ли планировать мини-отпуск? Читайте в материале, сколько украинцы будут отдыхать в июле, а также какие планы у звезд телеканала СТБ.
Чтобы успеть спланировать свой отпуск, нужно знать, будут ли дополнительные выходные в 2019 году.
Выходные в июле 2019 года
В июле 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Июль не подарит украинцам дополнительных выходных.
Общее количество календарных дней — 31.
Рабочие дни — 23.
Выходные в июле — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
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Актер увлекательного сериала «За витриной» Дмитрий Чернов с нетерпением ждет июля. Мужчина поделился, как будет отдыхать этим летом:
«Половина июля у меня рабочая. Ожидается еще одна интересная театральная премьера. А также я занят в нескольких телевизионных проектах. Ранее я пробовался в пару кинопроектов. Возможно, одну из этих проб утвердят, и тогда работа заиграет новыми красками. Но во второй половине месяца у меня в планах путешествие в Италию. Давно хотел увидеть Рим, Флоренцию и Венецию».