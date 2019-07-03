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Сырники: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

03.07.2019

Сырники – вкусное и очень полезное блюдо. А еще, если ребенок не любит творог, то сладкие сырники точно придутся ему по душе. Своим любимым рецептом сырников поделился судья  «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале. 

Сырники: пошаговый рецепт

Ингредиенты для сырников:

  • творог 400 г
  • сахар  23 ст. л.
  • ванильный сахар 1 ч. л.
  • яйцо 1 шт.
  • мука 1 ст. л. (просеять)
  • сметана (20% жирности)   2 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешиваем творог, сахар, ванильный сахар, яйцо и сметану. Хорошо перемешать до однородного состояния.
  2. В творожную массу добавить муку и ещё раз хорошо перемешать (тесто не должно быть плотным). 
  3. Дать смеси немного постоять 1520 мин. 
  4. Разогреть сковородку, налить подсолнечное масло. 
  5. Затем делаем шарики из творожной массы, обволакивая мукой. 
  6. Выкладываем на сковородку и жарим на среднем огне.

Ингредиенты для соуса из манго:

  • манго 1 шт.
  • ананас – 1 шт.
  • сахар 

Приготовление:

  1. Нарезать кусочки манго и ананаса. 
  2. Тушить на сковородке с добавлением сахара.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram hectorjimenezbravo

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