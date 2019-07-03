Сметанное желе: рецепт желе из сметаны от Димы Касапа
03.07.2019
Желе из сметаны – невероятно нежный и вкусный десерт. Его прелесть в том, что к классическому рецепту вы можете добавить любые фрукты и сладости, по вашему желанию и вкусу. Пошаговый рецепт сметанного желе от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале.
Ингредиенты:
- сметана — 400 г
- сахар — 100 г
- пакетик ванильного сахара
- желатин — 15 г
- вода — 150 мл
Приготовление:
- Выложить желатин в миску и залить 100 мл воды.
- Оставить набухать на время указанное на упаковке.
- Прогреть не доводя до кипения и помешивая полностью растворить набухший желатин.
- В небольшую кастрюлю высыпать сахар и ванильный сахар.
- Добавить оставшуюся воду и прогреть на небольшом огне до полного растворения сахара.
- В готовый сироп добавить сметану и тщательно перемешать.
- Добавить в сметанную массу подготовленный желатин и снова тщательно перемешать.
- Остывшее желе разлить по формочкам и убрать в холодильник застывать на 4—5 часов.
Приятного аппетита!
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