Сметанное желе: рецепт желе из сметаны от Димы Касапа

Желе из сметаны – невероятно нежный и вкусный десерт. Его прелесть в том, что к классическому рецепту вы можете добавить любые фрукты и сладости, по вашему желанию и вкусу. Пошаговый рецепт сметанного желе от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале.

Ингредиенты:

сметана — 400 г

сахар — 100 г

пакетик ванильного сахара

желатин — 15 г

вода — 150 мл

Приготовление:

Выложить желатин в миску и залить 100 мл воды. Оставить набухать на время указанное на упаковке. Прогреть не доводя до кипения и помешивая полностью растворить набухший желатин. В небольшую кастрюлю высыпать сахар и ванильный сахар. Добавить оставшуюся воду и прогреть на небольшом огне до полного растворения сахара. В готовый сироп добавить сметану и тщательно перемешать. Добавить в сметанную массу подготовленный желатин и снова тщательно перемешать. Остывшее желе разлить по формочкам и убрать в холодильник застывать на 4—5 часов.

Приятного аппетита!

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