Наталка Денисенко и Андрей Фединчик снялись в страстной фотосессии

Звездная пара — Наталка Денисенко и Андрей Фединчик — не перестает радовать поклонников страстными снимками. В этот раз звезда костюмированной драмы «Крепостная» и главный актер сериала «Зоя» снялись в необычной, но очень красивой фотосессии. Подробности — в материале.

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В этом году звезды украинского кино Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отпраздновали годовщину свадьбы. Супружеская пара в счастливом браке уже два года. Актеры активно делятся личной жизнью, чем очень радуют поклонников.

И в этот раз Наталка и Андрей снялись в необычной и очень страстной фотосессии. На снимках влюбленные абсолютно счастливы, они нежно обнимаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Лежу у мужа на шее и мне это очень нравится. Андрей, ты у меня такой классный! Собирались на фотосессию и в запланированный за месяц день прогноз нам пообещал грозовой дождь… А мы получили невероятное небо для фото», — в шутливой манере Наталка подписала снимок.

В социальных сетях Андрей Фединчик также поделился страстными фото. Не поверить в искренность звезд — нереально. Актеров с уверенностью можно назвать примером идеальной супружеской пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Напомним, в костюмированной драме «Крепостная» Наталка Денисенко перевоплотилась в соблазнительную актрису нежинского театра Ларису Яхонтову. О судьбе любимой героини вы узнаете с 22 июля на телеканале СТБ!

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