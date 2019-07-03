Драма «Красная королева» расскажет о жизни знаменитой модели и королевы красоты Регины Збарской. Она — первая советская модель, которая стала очень популярной в Европе. Ею восхищались Пьер Карден и Кристиан Диор. Но почему девушка отказалась от своего настоящего имени? Была ли она счастлива?

Регина рассказала Владимиру обо всех сложностях, которые ей пришлось пережить. Оказывается, что мужчина ничего не знал. Но манекенщица так и не смогла его простить. Тем временем Лев Збарский не может забыть свою королеву и делает Регине предложение руки и сердца.

А Марина, казалось бы, обрела счастье. Эдмон признался красавице в любви и предложил остаться во Франции, покинув родину. Чем закончится их романтическая история?

После триумфа в Париже делегация Дома моделей возвращается домой. И девушек приглашают «на беседу» в КГБ…

Смотрите невероятную драму «Красная королева» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: что ждет зрителей в седьмой серии? Сериал Красная Королева - 7 серия уже 03.07.2019. О чем сюжет седьмой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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