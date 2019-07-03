Сегодня, 3 июля, свой день рождения отмечает красивая и талантливая актриса Инна Рощина. Девушка сыграла добрую и нежную Орысю в костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Инну Рощину с праздником!

Молодая актриса современного кино Инна Рощина отмечает день рождения!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Девушка влюблена в свою профессию. Поэтому даже в прекрасный праздник Инна не покидает съемочной площадки:

«Утро началось в 05:30. Знакомьтесь — Люся».

В арсенале молодой актрисы много интересных ролей. Инна — настоящая творческая личность: она играет на гитаре, скрипке и фортепиано. Также актриса профессионально занимается вокалом и даже пишет стихи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В костюмированной драме «Крепостная» Инна сыграла добрую и смиренную дворовую Орысю, которая не мечтает о свободе, она принимает судьбу рабыни с достоинством. Ранее актриса рассказывала сайту о своей героине более подробно и даже поделилась секретами со съемок масштабного сериала.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!

Напомним, премьера второго сезона сериала на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже с 22 июля!

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