Инна Рощина отмечает день рождения
Сегодня, 3 июля, свой день рождения отмечает красивая и талантливая актриса Инна Рощина. Девушка сыграла добрую и нежную Орысю в костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Инну Рощину с праздником!
Молодая актриса современного кино Инна Рощина отмечает день рождения!
Девушка влюблена в свою профессию. Поэтому даже в прекрасный праздник Инна не покидает съемочной площадки:
«Утро началось в 05:30. Знакомьтесь — Люся».
В арсенале молодой актрисы много интересных ролей. Инна — настоящая творческая личность: она играет на гитаре, скрипке и фортепиано. Также актриса профессионально занимается вокалом и даже пишет стихи.
В костюмированной драме «Крепостная» Инна сыграла добрую и смиренную дворовую Орысю, которая не мечтает о свободе, она принимает судьбу рабыни с достоинством. Ранее актриса рассказывала сайту о своей героине более подробно и даже поделилась секретами со съемок масштабного сериала.
Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!
Напомним, премьера второго сезона сериала на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже с 22 июля!