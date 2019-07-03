Холодный кофе — прекрасный освежающий напиток, который отлично подходит для утоления жажды в летнюю жару. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик сделал подборку самых вкусных рецептов холодного кофе. Больше — в материале.

Топ-5 рецептов холодного кофе

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Холодный кофе с бананом – простой рецепт

Ингредиенты:

Охлажденный кофе эспрессо — 250 мл

Банан — 1 шт.

Обезжиренный йогурт — 250 мл

Корица — 1/4 ч. л.

Какао-порошок — 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

Сделайте из банана пюре. Добавьте в банановую смесь йогурт. Все взбейте. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте. Далее добавьте какао и корицу.

Классический кофе со льдом – классический рецепт

Ингредиенты:

Крепкий охлажденный кофе — 2 чашки

Кубики льда — 1 чашка

Сахар — по вкусу

Сливки — по вкусу

Способ приготовления:

Положить кубики льда в большой стакан. Вылить кофе в лед и добавить сахар. Украсить все взбитыми сливками.

Цитрусовый холодный кофе – освежающий рецепт

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Ингредиенты:

Свежесваренный кофе — 300 мл

Лимонный сок — 2 ст. л.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Лед — по вкусу

Лайм — 1 долька

Способ приготовления:

Влейте в банку лимонный сок, добавьте пудру, лед и остывший кофе. Закройте банку и потрясите. Далее перелейте напиток в стакан.

Холодный кофе с соленой карамелью – оригинальный рецепт

Ингредиенты:

Свежесваренный кофе — 250 мл

Карамельный сироп — 1 ст. л.

Морская соль — 1 щепотка

Лед — по вкусу

Способ приготовления:

Перелейте кофе в банку с закручивающейся крышкой. Добавьте карамельный сироп и соль. Закройте банку и хорошенько потрясите.

Холодный кофе с шоколадным сиропом – рецепт пошаговый

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Ингредиенты:

Свежесваренный кофе — 1 чашка

Любое мороженое — 1 чашка

Шоколадный сироп — 2 ст.л.

Взбитые сливки — 2 ст.л.

Лед — по вкусу

Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

В емкость положить лед и влить кофе. Слегка охлажденные сливки взбить, немного подсластив сахаром. Мороженое залить шоколадным сиропом, но в другой емкости. Далее осторожно добавить охлажденный кофе.

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