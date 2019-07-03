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«Х-фактор»-10: Григорий Решетник задумался о вокальной карьере

03.07.2019

Григорий Решетник — ведущий романтического реалити «Холостяк» — побывал на съемках проекта «Х-фактор». Вместе со своей женой мужчина поздравил вокальное шоу с грандиозным праздником — 10-м днем рождения. Вдохновившись талантливыми участниками, Григорий намекнул, что готов попробовать себя в роли вокалиста. Подробнее в материале! 

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14 сентября зрителей телеканала СТБ ждет премьера очередного сезона легендарного шоу «Х-фактор». В этом году любимый проект отмечает свой 10-й день рождения!

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Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник вместе со своей женой побывал на одном из кастингов «Х-фактор»-10. Григорий так вдохновился выступлениями участников, что и сам задумался о вокальной карьере:

«Сегодня, побывав на съемках «Х-фактора», на мгновенье задумался: а не запеть ли мне? А потом думаю: это ж псевдоним нужен какой-то? Может, вы придумаете, как я могу звучать на эстраде?»

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Оказывается, известный ведущий — фанат вокального проекта. Григорий уверен, что осенью 10-й сезон шоу удивит невероятным количеством талантов. 

«Сегодня посетили съемочную площадку легендарного шоу «Х-фактор». Могу сказать одно: 10-й сезон соберет талантливых участников, будет эмоциональным и очень конкурентным», — делится Григорий Решетник. 

Не пропустите главный день рождения года 14 сентября в эфире телеканала СТБ!

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