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Замороженный йогурт в домашних условиях: рецепт от Юрия Негрича

02.07.2019

Замороженный йогурт ‒ прекрасное лакомство, которое идеально подойдет в жаркие летние дни. К тому же этот десерт низкокалорийный и очень простой в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт приготовления замороженного йогурта в домашних условиях от участника проекта  «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича

рецепты

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Замороженный йогурт в домашних условиях

Ингредиенты: 

  • сахар ‒ 150 г
  • яичные белки ‒ 55 г
  • йогурт ‒ 570 г
  • вода ‒ 60 мл

рецепты

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно приготовить сироп из воды и сахара. Когда сахар полностью растворится, следует продолжать варить сироп на протяжении одной минуты. Температура сиропа должна быть от 110 до 120 °C. 
  2. Затем следует взбить белок до образования крепкой пены.
  3. Продолжая взбивать белок на средней скорости миксера, необходимо влить тонкой струйкой весь сироп. Затем нужно увеличить скорость и взбивать массу, пока чаша полностью не остынет.
  4. Далее необходимо на минимальной скорости миксера влить йогурт и все тщательно перемешать.
  5. Полученную массу следует заморозить в мороженице согласно инструкции. У разных марок и моделей время заморозки также может быть разным.

Йогурт готов. Подавать с ягодами, сиропом, шоколадом или вареньем.

Приятного аппетита!

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