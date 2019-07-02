Проект «Наречена для тата» связал две судьбы воедино – Юрия Шпильку и Татьяну Сирицу. По словам участника реалити, после встречи с любимой его жизнь стала более яркой, насыщенной, веселой и приятной: «Если коротко и о главном, то я сейчас в своей тарелке. Нашел самого себя». Подробнее читайте в интервью с Юрием Шпилькой.

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Таня рассказывала, что перед первой встречей с вами она очень переживала. А как вы себя чувствовали в этот момент?

В тот день я рано встал, отвез Юрчика в школу и поехал за цветами. Был вполне спокойным, не волновался. Когда приехал и меня начали наряжать, я немного психовал. Мне не понравилось, что штаны подкатили (ну, это мелочи). После уже сидел и курил кальян, а волнение понемногу начало появляться. Рядом со мной сидела Ира – психолог, она успокаивала меня. Говорит: «Юра, не волнуйся, а считай до десяти». Было волнение, но небольшое. Только ближе к приезду Тани дрожь внутри появилась. Я ведь не знал тогда, чего ожидать. А вдруг приедет девушка и скажет: «Фу, село». Если бы такое началось, то я бы даже не знаю, как себя повел. Но потом, когда мы встретились с Таней и я вручил ей букет, стало легче.

Было ли предчувствие того, что этот проект наградит вас второй половинкой?

Нет, не было такого. Даже не думал, что «Наречена для тата» перевернет мою жизнь. Когда встретил Таню, знал одно: наше счастье зависит от нас самих. Проект лишь помог нам познакомиться. Когда шел на него, я знал, что иду с серьезными намерениями и хочу серьезных отношений. То же подумал и о Тане – что человек приехал с такими же мотивами. Просто было ощущение, что если я рассчитываю на хорошее, то у меня все так и будет.

Съемочный процесс пугал немного первое время? Ведь так много людей рядом задействовано!

Изначально – да. Потому что очень много народа, все незнакомые. Все сидят по своим углам, как в общежитии. Но, когда уже прошло больше времени, мы привыкли друг к другу и стало проще.

Юрий, какие яркие воспоминания остались в памяти?

За весь проект было много положительных эмоций, связанных с Таней и со съемочной командой, мы все-таки много времени провели вместе. Очень хорошо запомнил, как Таня на машине каталась. Как я ездил на байке – крутые эмоции. В восторге от такого, мечтаю о своем мотоцикле. Из самого экстремального помню, как мы прыгали со скалы.

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Что вы скажете людям, которые будут заполнять анкету на проект «Наречена для тата»?

Если вы понимаете, что ваши побуждения искренние, то обязательно встретите любовь. Но когда на проект идет человек, которому отношения вообще не нужны, то ничего хорошего не будет. Многие идут ведь, чтобы просто себя показать. Это мне не нравится. А серьезных людей, которые хотят построить семью, мало. Они по тем или иным причинам не имеют возможности найти вторую половинку. Может, человек постоянно работает или еще что-то. Таких я бы хотел уговорить, подбить на участие в реалити-шоу «Наречена для тата».

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