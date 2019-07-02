Костюмированная драма «Крепостная» продолжает покорять мир. Ранее масштабный сериал презентовали в Каннах, а совсем недавно картина впервые вышла на экраны в Польше. Подробности — в материале.

Проект «Крепостная» завоевал грандиозный успех в Украине, а теперь стает популярным за рубежом. Так, 1 июля драматическая картина вышла на польском телеканале TVP1. Западный вариант названия любимого сериала — «Zniewolona».

Звезда «Крепостной» Слава Красовская отреагировала на замечательную новость в соцсетях:

«Только узнала, что сегодня в Польше состоялась премьера «Крепостной»! Поздравляю всю нашу прекрасную команду! И желаю приятного просмотра нашим западным соседям».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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«Крепостная» — это 48-серийная история о крепостной Катерине Вербицкой совместного производства StarLight Films и Film.ua. Этот проект с гордостью можно назвать самым масштабным за последние несколько лет. Драматическая картина удивила зрителей профессиональной игрой актеров, невероятными нарядами 19 века и главное — роскошными локациями.

Напомним, премьера второго сезона сериала на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже с 22 июля!

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