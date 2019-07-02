Сериал «Красная королева» — история одной из самых красивых женщин 20 века — Регины Збарской. Сюжет картины основан на фактах биографии известной манекенщицы. Кем была гордая красавица на самом деле? И какую цену Регина заплатила за успех? Узнайте в 6 серии драмы «Красная королева» на телеканале СТБ!

Дом моделей приглашают с ответным визитом в Париж. Собрание принимает важное решение: кто же из девушек достоин представлять страну во Франции. Регине посчастливилось стать одной из манекенщиц, которая поедет за границу и познакомится с европейской культурой.

Все готовятся к поездке в Париж, утверждаются последние эскизы, шьются модели. Вера Аралова разрабатывает первые сапожки на молнии. Модельер верит, что такое новаторство приведет ее к успеху в мире моды. Как примут в Париже иностранных моделей? И чем обернется для девушек поездка во Францию?

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Video: «Красная королева»: сумеет ли Регина покорить Париж? Сериал Красная Королева - 6 серия уже 02.07.2019. О чем сюжет шестой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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