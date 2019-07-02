Катерина Ковальчук, главная актриса сериала «Крепостная», снимется в голливудском фильме. Звезда костюмированной драмы пока не раскрывает тайны своего нового проекта. Но недавно в социальных сетях Катерина появилась в необычном образе. Какая роль досталась Кате в голливудском фильме? Узнайте в материале!

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Талантливая актриса в который раз доказала свой профессионализм. Недавно Катерина Ковальчук получила визу талантов США и теперь снимается в голливудском фильме. Совсем скоро зрители увидят любимую артистку в необычном образе. Оказывается, Катя сыграет роль своей мечты — девушку-робота.

Звезда сериала «Крепостная» поделилась интересными фото со съемок за рубежом:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Девушка написала, что одержима своим делом и полностью отдалась работе в кино:

«Если вы хотите чего-то добиться в той или иной области, это не может быть просто работа на полный рабочий день, это должна быть навязчивая идея на полный рабочий день. Вы должны быть настолько одержимы своим делом, что люди, не занимающиеся этим, скажут: вы сумасшедший! Если они не говорят этого, то вы, вероятно, не достаточно одержимы тем, чем вы занимаетесь, чтобы добиться больших успехов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Напомним, Катерину Ковальчук мы снова увидим в костюмированной драме «Крепостная». Не пропустите возвращение невероятной истории 22 июля на телеканале СТБ!

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