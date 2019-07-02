Молочное желе – лакомство родом из детства. Его просто обожают все дети. Этот десерт не только невероятно вкусный, но и очень простой в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт молочного желе от суперфиналистки проекта «МастерШеф. Профессионалы» Юлии Проходы.

Для того, чтобы приготовить молочное желе, нужны лишь молоко, желатин, сахар и любые добавки на ваш вкус. Это могут быть как специи (корица или мускатный орех), так и, например, кофе, шоколад, фруктовые соки, какао или фрукты. Одним словом, можно использовать все, чего душа пожелает.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

вода – 100 мл

сахар – 3 ст. л.

желатин – 1 ст. л.

ванилин – по вкусу

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Способ приготовления:

Желатин необходимо залить кипяченой водой комнатной температуры и оставить набухать примерно на полчаса. Затем нужно довести молоко до кипения, сразу же снять с огня, всыпать сахар, еще раз довести до кипения, вновь снять с огня и, аккуратно помешивая, ввести отжатый желатин. Когда масса немного остынет, в нее нужно добавить ванилин, перемешать, процедить полученную смесь через сито в формочки и убрать в холодильник для застывания. Перед подачей желе нужно извлечь из формочек.

Приятного аппетита!

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