Костюмированная драма «Крепостная» продолжает покорять мир. Ранее масштабный сериал презентовали в Каннах, а совсем недавно картина впервые вышла на экраны в Польше. В какие европейских странах покажут масштабный сериал? Подробности — в материале.

Проект «Крепостная» завоевал грандиозный успех в Украине, а теперь стает популярным за рубежом. Так, 1 июля драматическая картина вышла на польском телеканале TVP1. Западный вариант названия любимого сериала — «Zniewolona».

Также костюмированная драма была продана в Литву и Балканские страны (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия), что можно считать признанием высокого уровня качества костюмированной драмы за границей.

«Крепостная» – продукт, который достоин того, чтобы его увидели, как можно больше людей. Это абсолютно интернациональная история как «Великолепный век». Тебе же не обязательно быть ярым поклонником турецкой истории, чтобы смотреть проект. Этот сериал про большую невозможную любовь с кучей препятствий. Так же и «Крепостная» – тут вопрос не в каких-то особенностях, это просто очень красивая история, в который ты наблюдаешь как одна девочка отчаянно хочет быть счастливой», — комментирует шоураннер «Крепостной» Тала Пристаецкая.

Звезда «Крепостной» Слава Красовская отреагировала на замечательную новость в соцсетях:

«Только узнала, что сегодня в Польше состоялась премьера «Крепостной»! Поздравляю всю нашу прекрасную команду! И желаю приятного просмотра нашим западным соседям».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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«Крепостная» — это 48-серийная история о крепостной Катерине Вербицкой совместного производства StarLight Films и Film.ua. Этот проект с гордостью можно назвать самым масштабным за последние несколько лет. Драматическая картина удивила зрителей профессиональной игрой актеров, невероятными нарядами 19 века и главное — роскошными локациями.

Напомним, премьера второго сезона сериала на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже с 22 июля!

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