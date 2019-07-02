Atlas Weekend 2019: в чем пойти на фестиваль
02.07.2019
C 9 по 14 июля состоится Atlas Weekend 2019 — самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины! Первый день будет традиционно бесплатным для всех. Если вы готовы наслаждаться хитами своих любимых музыкантов и танцевать до упаду, самое время подобрать стильный и удобный наряд. В нашей фотоподборке вы найдете самые интересные идеи, в чем пойти на Atlas Weekend 2019 или любой другой летний музыкальный фестиваль!
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Хорошего отдыха!
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