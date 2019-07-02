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Atlas Weekend 2019: в чем пойти на фестиваль

02.07.2019

C 9 по 14 июля состоится Atlas Weekend 2019 — самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины! Первый день будет традиционно бесплатным для всех. Если вы готовы наслаждаться хитами своих любимых музыкантов и танцевать до упаду, самое время подобрать стильный и удобный наряд. В нашей фотоподборке вы найдете самые интересные идеи, в чем пойти на Atlas Weekend 2019 или любой другой летний музыкальный фестиваль!

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: программа фестиваля на все дни

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Больше по теме: Atlas Weekend: хедлайнеры фестиваля в 2019 году

Хорошего отдыха!

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