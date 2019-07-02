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Алкогольное желе — рецепты желе из белого и красного вина, шампанского, ликера от Шевы Димарика

02.07.2019

Алкогольное желе — поразит своим вкусом, но и простотой приготовления. Подав такой десерт вы точно сможете удивить своих друзей и знакомых необычным вкусом. Рецептами алкогольного желе поделился участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик. Пошаговые рецепты желе из белого и красного вина, шампанского и ликера читайте в материале. 

Алкогольное желе — рецепт желе из красного вина

рецепты желе из красного вина

Ингредиенты:

  • красное полусладкое вино – 1 стакан
  • желатин – 25 г
  • апельсин – 1 шт.
  • вода – 350 мл
  • сахар – 1 стакан
  • ванилин – щепотка

Приготовление:

  1. Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.
  2. Воду доводим до кипения. Растворяем весь сахар.
  3. Апельсин очищаем от кожуры и режем крупными кусками. 
  4. Отправляем его в сладкую воду, добавляем вино и ванилин. 
  5. Держим на маленьком огне 2 минуты.
  6. Нагреваем желатин, не доводя до кипения, пока крупинки полностью не растворятся.
  7. Выливаем его в остывшую винно-апельсиновую смесь.
  8. По желанию достаем кусочки фруктов и разливаем в формы.
  9. Ставим желе в холодильник до полного застывания.

Алкогольное желе — рецепт желе из белого вина

желе из белого вина

Ингредиенты:

  • белое полусладкое вино – 1 стакан
  • желатин – 25 г
  • ананас консервированный – 1 банка
  • вода – 350 мл
  • сахар – 1 стакан
  • ванилин – щепотка

Приготовление:

  1. Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.
  2. Сливаем сок из банки с ананасами и доводим до 350 мл водой или вином, если хотите желе покрепче. Добавляем стакан вина.
  3. При желании добавляем сахар 1–2 ч.л. и чуть-чуть прогреваем до растворения кресталов.
  4. Разбухший желатин ставим на водяную баню и полностью растворяем. 
  5. Все соединяем, мешаем и разливаем по формам.
  6. Кольца ананасов разрезаем на ломтики и аккуратно, кладем по несколько штук в каждую форму.
  7. Ставим желе в холодильник до полного застывания.

Алкогольное желе — рецепт желе из шампанского

желе из шампанского

Ингредиенты:

  • шампанское – 1 стакан
  • клубника свежая – ½ стакана
  • вода – 3 ст. л.
  • желатин – 10 г
  • сахар – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Растворяем сахар в горячей воде и засыпаем в нее желатин. 
  2. Даем постоять не менее 20 минут.
  3. Очищаем нарезаем на мелкие кусочки.
  4. Нагреваем желатин на водяной бане, до исчезновения крупинок.
  5. Наливаем в остывшую массу шампанское, перемешиваем, чтобы осела пена.
  6. Разливаем по формам. 
  7. Заполняем их на 1/3 и убираем на 10 минут в морозилку, чтобы слой затвердел.
  8. Достаем формы и раскладываем ровным слоем ягоды клубники. 
  9. Доливаем оставшуюся желейную смесь и убираем в холодильник на 2–3 часа.

Алкогольное желе — рецепты желе из ликера

jelly with liquor

Ингредиенты для желе «Пинаколада»:

  • кокосовый ликер — 200 мл
  • ананасовый сок (из банки) — 200 мл
  • консервированные ананасы — 1 банка
  • сок лайма — 50 мл

Приготовление:

  1. 1,5 ст.л. желатина замачиваем, как указано в инструкции и оставляем набухать. 
  2. Затем растворяем его на водяной бане и наливаем ½ в кокосовый ликер (это первый слой).
  3. Наполняем формы и ставим на холод.
  4. Из лайма выжимаем сок и смешиваем его с ананасовым, вливаем оставшийся желатин. 
  5. Нарезаем консервированные ананасы дольками.
  6. Когда первый слой застынет, заливаем сверху тропическую смесь и аккуратно раскладываем порезанные ананасы.
  7. Убираем в холодильник на 2 часа. 
  8. Готовое желе украшаем взбитыми сливками, кокосовой стружкой и долькой лайма. 

Приятного аппетита!

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