Наверняка у каждого бывали дни, когда совсем не хотелось выходить из дому. Для того, чтобы провести свободные от работы дни не только весело, но и с пользой, мы сделали для вас подборку исторических сериалов, от просмотра которых вы будете в восторге. Подробнее в материале!

Сериал «Крепостная»

Жанр: костюмированная мелодрама Страна, год: Украина, 2019 Катерина Вербицкая — очень красивая, умная и образованная девушка. Юную сироту воспитали как барышню благородных кровей. Китти знает иностранные языки, играет на фортепиано, рисует и прекрасно понимает, что все это никак не облегчит судьбу рожденной в неволе. Катерина принадлежит самым богатым помещикам в Нежине — Червинским. Девушка существует между двумя мирами — миром крепостных и дворян. И ни в одном из них для нее нет места.

Напомним, второй сезон масштабного сериала выйдет сразу после повтора первого. А первый сезон зрители смогут посмотреть уже с 22 июля на телеканале СТБ!

Сериал «Красная королева» Жанр: биографическая драма Страна, год: Украина, 2015 Драматический сериал посвящен знаменитой манекенщице Регине Збарской. Однажды девушка из провинции начала все с чистого листа. Она оказалась в совершенно ином мире, далеком от ее ожиданий. Однако героиня твердо намерена остаться в столице и постепенно обзаводится «нужными» знакомствами, в итоге став демонстратором одежды. Регину называли одной из самых красивых женщин 20 века, она сумела завоевать Париж и сердца многих мужчин. Но известная модель не смогла противостоять ужасной советской системе. Сериал «Чернобыль» Жанр: историческая драма Страна, год: Великобритания, США, 2019 В центре сюжета сериала «Чернобыль» находится крупнейшая техногенная катастрофа современности — авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Это трогательная история о самопожертвовании простых людей, которые занимались ликвидацией аварии. Это повесть о героях своего времени, которые спасли не только свою страну, но и целый мир. Сериал «Война и мир»

Жанр: историческая драма

Страна, год: Великобритания, 2016

Британский драматический шестисерийный сериал, представляющий собой адаптацию романа «Война и мир».

Сериал рассказывает о жизни элиты Петербурга и Москвы в сложные военные времена. Армия Наполеона стремительно захватывает Европу, но города все еще живут обычной жизнью. В основе сюжета — личностные отношения и любовные романы, которые развиваются на фоне боевых действий.

Сериал «Рим»

Жанр: историческая драма

Страна, год: США, Великобритания, Италия, 2005

Исторический сериал, рассказывающий об эпохе времен расцвета и упадка Римской империи. Юлий Цезарь после долгой войны с Галлией возвращается домой в ожидании триумфа. Но оказывается, что за годы его отсутствия многое изменилось. Сенат пытается настроить против него его хорошего друга Помпея Великого, руководствуясь доводами, что полководец стал для Рима серьезной угрозой. Красота, богатство, дружба, предательство, интриги и обманы, которыми пропитан сериал, не оставят равнодушным.

Сериал «Викинги»

Жанр: историческая драма

Страна, год: Ирландия, Канада, 2013

Канадо-ирландский исторический сериал режиссера Майкла Херста.

Сериал создан на основе скандинавских саг о набегах викингов на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Основной сюжет вращается вокруг жизни и авантюр полулегендарного датского конунга Рагнара Лодброка. Во время просмотра вы полностью прочувствуете скандинавскую атмосферу и станете свидетелем того, как земледелец поднялся сначала в ярлы, а затем стал конунгом. Кроме того, история повествует о том, как был изобретен знаменитый скандинавский корабль, как викингами впервые было совершено плавание в Англию, Францию, а также как они познакомились с христианством.

Сериал «Клан Кеннеди»

Жанр: драма, история, политика

Страна, год: Канада, США, 2011

Американский мини-сериал-хроника, описывающий жизнь семьи Кеннеди.

Перед зрителем откроются многие тайны, которые ранее были неизвестны обществу. В сериале рассказывается о трудностях, которые пришлось преодолеть Джону Кеннеди на пути к Белому дому и уже будучи президентом. Однако он построен не только на истории президента, а рассказывает об истории клана Кеннеди в целом.

Сериал «Демоны да Винчи»

Жанр: псевдоисторическое фэнтези

Страна, год: США, Великобритания, 2013

Американо-британский псевдоисторический сериал.

Основа сериала – нерассказанные истории великого гения Леонардо да Винчи, который не просто изменил мир, а на много веков опередив время, своими руками создавал будущее. Несмотря на то, что сериал изрядно пропитан мистикой, создателям удалось довольно точно воссоздать атмосферу Флоренции XV–XVI веков. Смотреть сериал будет интересно как любителям истории, так и тем, кто предпочитает вымысел, ведь «Демоны да Винчи» объединяет в себе и то, и другое.

Сериал «Спартак»

Жанр: историческая драма

Страна, год: США, 2010

Американский исторический сериал, рассказывающий об известном гладиаторе, который поднял одно из величайших восстаний рабов в истории Римской империи.

Действия в сериале начинаются с установления союза между фракийцами и римлянами в войне против гетов. Однако уже совсем скоро, в связи с тем что римский легат Гай Клавдий Глабр нарушает договор, фракийцы возвращаются домой. В ярости Глабр объявляет их дезертирами и берет в плен одного из лидеров фракийских племен – Спартака, – обращая его в рабство. Пленных фракийцев должны убить во время фестиваля, посвященного сенатору, однако Спартак побеждает соперников и его покупает Батиат для своей школы гладиаторов.

Сериал «Аббатство Даунтон»

Жанр: историческая драма

Страна, год: Великобритания, 2010

Британский телесериал от создателей «Госфорд-парка», поставленный по сценарию Джулиана Феллоуза.

Сериал пропитан атмосферой начала XX века. Времени, когда все люди жили в ожидании перемен и получали их вдоволь. События разворачиваются в графстве Йоркшир, в поместье Даунтон. После гибели наследника графский титул должен перейти к его старшей дочери. Однако с этим согласны не все. Граф Роберт считает, что титул должен передаваться исключительно по мужской линии, а при отсутствии таковых наследников будет присвоен дальнему родственнику. Сериал получил две премии «Эмми», два «Золотых глобуса» и множество других наград. А также вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый обсуждаемый критиками сериал.

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