Штрудель: рецепт пошагово от Лизы Фалей
01.07.2019
Штрудель – очень простое и вкусное блюдо, которое понравится всей вашей семье. Рецепт штруделя от звезды сериала «За витриной» Елизаветы Фалей читайте в материале.
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Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.⠀
- груши⠀– 4 шт.
- сахар – 2 ч. л.
- грецкий орех
- корица
- сливочное масло – 30 г
- тесто слоеное⠀
- мука – 2 ст. л.
Приготовление:
- Очистите яблоки и груши от кожуры. Порежьте на небольшие кубики. Добавьте немного корицы.
- Измельчите грецкий орех.
- Разогрейте сковороду и положите 20 г сливочного масла. Когда оно растопится, добавьте грецкие орехи. Жарьте, периодически помешивая, 5 минут – до золотистого цвета.
- Добавляйте к орехам яблоки, груши, сахар. Тушим это все 10 минут.
- Раскатываем тесто и выкладываем смесь яблок и груш, сворачиваем в рулет.
- Ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов, а затем накрываем штрудель фольгой и снижаем температуру до 180 градусов. Выпекаем 1 час.
- За 10 минут до готовности убираем фольгу и смазываем наш штрудель сливочным маслом.
- Достаем из духовки, разрезаем на кусочки и посыпаем корицей. Рядом выкладываем мороженое.
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Важно! Достать тесто из морозилки и дать ему постоять при комнатной температуре, пока оно не станет мягким. По словам Лизы, она достала его с утра и вечером уже приступила к приготовлению штруделя.
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