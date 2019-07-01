Штрудель – очень простое и вкусное блюдо, которое понравится всей вашей семье. Рецепт штруделя от звезды сериала «За витриной» Елизаветы Фалей читайте в материале.

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Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.⠀

груши⠀– 4 шт.

сахар – 2 ч. л.

грецкий орех

корица

сливочное масло – 30 г

тесто слоеное⠀

мука – 2 ст. л.

Приготовление:

Очистите яблоки и груши от кожуры. Порежьте на небольшие кубики. Добавьте немного корицы. Измельчите грецкий орех. Разогрейте сковороду и положите 20 г сливочного масла. Когда оно растопится, добавьте грецкие орехи. Жарьте, периодически помешивая, 5 минут – до золотистого цвета. Добавляйте к орехам яблоки, груши, сахар. Тушим это все 10 минут. Раскатываем тесто и выкладываем смесь яблок и груш, сворачиваем в рулет. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов, а затем накрываем штрудель фольгой и снижаем температуру до 180 градусов. Выпекаем 1 час. За 10 минут до готовности убираем фольгу и смазываем наш штрудель сливочным маслом. Достаем из духовки, разрезаем на кусочки и посыпаем корицей. Рядом выкладываем мороженое.

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Важно! Достать тесто из морозилки и дать ему постоять при комнатной температуре, пока оно не станет мягким. По словам Лизы, она достала его с утра и вечером уже приступила к приготовлению штруделя.

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