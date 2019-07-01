Ежегодно мода диктует свои правила и вносит коррективы или возвращает старые тенденции. Мода-2019 несколько отличается от прошлогодней, поэтому стоит рассмотреть новейшие тенденции. Какие юбки стоит покупать в 2019 году? И что носят звезды телеканала СТБ — читайте в материале.

Плиссированные юбки

Плиссировка стала изюминкой 2019 года. У многих женщин она ассоциируется со школьной формой, поэтому большой популярностью юбка не пользовалась до недавнего времени. Незаточенная складка выигрышно смотрится на фигуре. Более того, она идеально подходит как к футболкам, так и классическим рубашкам.

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Кожаные юбки

Ранее кожаные юбки носили исключительно байкерши и сверхсмелые девушки-панки. В моде были кожаные мини-изделия. Однако время изменилось и теперь мини осталось в прошлом, однако не кожа. В сезоне 2019 модны именно длинные кожаные юбки «карандаш». Такой элемент в гардеробе всегда пригодится: для более классического образа либо для вечернего похода на танцы. Ведущая телеканала СТБ Роза Аль-Намри дополнила черную кожаную юбку голубой рубашкой.

Яркий принт

Юбки с ярким принтом — must have на теплые периоды. В 2019 году модные длинные юбки, на которых размещены как сложные геометрические формы, так и легкие цветочные рисунки. Следует отметить, что, выбирая такой низ, верх должен оставаться одноцветным и максимально простым.

Джинс

Джинсовые юбки — классика сезона. Скрасить их можно яркими или классическими блузами. Достаточно универсальный элемент гардероба можно сочетать как с лодочками, так и кроссовками. Судья проекта «МарстерШеф. Профессионалы» Лиза Глинская выбрала джинсовую юбку ниже колена, которую украсила ярким малиновым ремешком.

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Юбка с разрезом

Юбка с разрезом снова в моде. Разрез актуален как для мини-модели, так и для макси. Он хорошо выглядит как на юбках-карандашах, так и прямых фасонах. Они считаются весьма соблазнительными и одновременно изящными. Победительница проекта «Холостяк»-9 Даша выбрала джинсовую юбку ниже колена с вырезом по центру.

Будьте женственными и не забывайте о комфорте, советуют мировые дизайнеры. А к ним стоит прислушаться!

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