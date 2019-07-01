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Летние образы Насти Каменских: подборка фото

01.07.2019

Судья «Х-фактор» Настя Каменских радует поклонников стильными летними нарядами. Известная украинская поп-певица знает, как подобрать актуальные тренды и всегда выглядеть изумительно. Редакция STB.UA составила подборку самых оригинальных летних обазов NK. Смотрите и вдохновляйтесь!

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