«Крепостная»: Катерина Ковальчук снимется в голливудском фильме

Талантливую Катерину Ковальчук зрители увидят уже с 22 июля в костюмированной драме «Крепостная» на телеканале СТБ. Любимая актриса в который раз доказала свой профессионализм. Девушка получила визу талантов США и теперь едет покорять Голливуд. В каком американском проекте будет сниматься Катерина Ковальчук?

Больше по теме: Актриса «Крепостной» Катерина Ковальчук откровенно о жизни и творчестве

Свои первые актерские шаги Катерина Ковальчук сделала еще во время учебы в институте. Но путь девушки на большой экран начался в Голливуде. В 2015 она дебютировала в главной роли короткометражки «Рядовой». И до сих пор продолжает покорять американскую киноиндустрию.

Украинские зрители полюбили Катерину, посмотрев масштабный сериал «Крепостная». В картине актриса сыграла главную драматическую роль, причем весьма успешно. Сегодня девушка рада поделиться невероятной новостью — ее талант заметили голливудские режиссеры.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 11 Июн 2019 в 8:57 PDT

Катерина Ковальчук получила визу талантов США и теперь снимется в американском фильме:

«Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Я три года шла к своей цели. Это было непросто. И вот, долгожданная виза талантов в моих руках, и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты и играть роль моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья, любите этот мир и идите к своим целям! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть».

Напомним, Катерину Ковальчук мы снова увидим в костюмированной драме «Крепостная». Не пропустите продолжение невероятной истории любви и предательства с 22 июля на телеканале СТБ!

Больше по теме: Где снимали сериал «Крепостная»: все об исторических локациях

Фото: Instagram Катерины Ковальчук

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ