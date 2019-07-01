«Красная королева» — драматическая история знаменитой модели 20 века — Регины Збарской. Ей аплодировал стоя Париж, а мужчины носили на руках. Как девушка из провинции смогла достичь успеха в модельной карьере? Узнайте в 5 серии драмы «Красная королева» на телеканале СТБ!

Регина знакомится с музой писателя Маяковского — Лилей Брик. Женщина дает неопытной девушке советы, как заинтриговать такого мужчину, как Збарский. Теперь главная героиня сериала учится держать осанку, дефилировать по подиуму и даже разрабатывает новую походку. И первый показ Регины становится ее триумфом!

Лев Збарский приглашает красавицу провести вечер вместе, но Регина отказывает. Художник не сдается и на коленях умоляет девушку стать его королевой… Что ответит героиня драматического сериала? Согласится ли Регина остаться наедине со Збарским?

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Video: «Красная королева»: сможет ли Лев Збарский завоевать гордую манекенщицу? Сериал Красная Королева - 5 серия уже 01.07.2019. О чем пятой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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