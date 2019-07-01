Гороскоп на июль 2019 года расскажет, что вам приготовил второй месяц лета. На что лучше обратить внимание, а чего избегать? И когда лучше воплотить все задуманные планы? Узнайте в гороскопе на июль 2019 года от экстрасенса и эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Гороскоп на июль 2019 – Овны

Звезды советуют обратить внимание на состояние своего организма. Беспечное отношение представителей этого знака к легким недугам и плохому самочувствию может привести к неприятным последствиям. А потому старайтесь как следует высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться. В сфере личных отношений у Овнов грядут позитивные перемены. Месяц сулит немало романтических сюрпризов и уютных свиданий как свободным представителям знака, так и тем, чье сердце уже занято.

Гороскоп на июль 2019 – Тельцы

Ваша уверенность в себе, природное обаяние и коммуникабельность в этом месяце помогут обзавестись полезными знакомствами. Не исключено, что на вашем пути встретится человек, который в дальнейшем станет надежным партнером или союзником. Но вот в делах любовных звезды советуют избегать откровенных разговоров с людьми, в которых вы не уверены. Есть большая вероятность стать жертвой сплетен и пересудов.

Гороскоп на июль 2019 – Близнецы

Будьте осторожнее в быту. Перестановка мебели и даже обычная уборка могут оказаться для вас травмоопасными. Старайтесь спешить медленно и не отказывайтесь от помощи близких людей. Вторая половина месяца будет удачной для любого рода финансовых инвестиций. Покупки будут выгодными, а денежные вложения – прибыльными. Что касается личной жизни, то здесь лучше избегать колкостей в адрес любимого человека. Даже из маленькой искры в это время может разгореться серьезный скандал.

Гороскоп на июль 2019 – Раки

Старайтесь не оглядываться на былые промахи и ошибки. Страх их повторить может стать главным препятствием на вашем пути в этот период. Смелее двигайтесь вперед и сохраняйте оптимизм. Сейчас многое зависит от вашего настроя. В делах любовных звезды советуют семейным Ракам чаще уступать в спорах своему партнеру, чтобы избежать серьезных конфликтов.

Гороскоп на июль 2019 – Львы

Этот месяц – отличное время для Львов, чтобы заняться своим саморазвитием. У представителей этого знака наконец-то появится время на решение тех дел и вопросов, которые они подолгу откладывали. А потому стоит записаться в автошколу, на курсы иностранного языка или кулинарный мастер-класс. В конце месяца звезды советуют бережливее относиться к финансам – возможны непредвиденные траты.

Гороскоп на июль 2019 – Девы

Как бы ни хотелось трудолюбивым Девам выжать максимум из своего организма, прыгнуть выше головы невозможно. И чтобы избежать тотальной усталости, раздражительности и даже нервного расстройства, лучше чаще отдыхать и переключаться. Так, небольшое незапланированное путешествие или поход в кино станут отличной разрядкой и вдохновят вас на новые свершение. Что касается одиноких сердец, то в середине месяца им стоит быть осторожными с новыми знакомствами. Не торопитесь раскрывать сердце нараспашку – велика вероятность разочароваться.

Гороскоп на июль 2019 – Весы

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Наступающий месяц – период кардинальных перемен в жизни Весов. Представители этого знака могут отважиться на отчаянный риск и даже повернуть свою жизнь на 180 градусов. Но звезды советуют все же быть вдумчивыми и не рубить сгоряча. Как следует обсуждайте ваши планы с близкими людьми. В конце месяца звезды сулят Весам прибыль. Отличный повод порадовать себя новыми покупками.

Гороскоп на июль 2019 – Скорпионы

Этот месяц – отличное время для Скорпионов, чтобы проявить инициативу и творческий подход в профессиональной сфере. Даже с нестандартными задачами представители этого знака смогут справиться на «ура». Кроме того, Скорпионы в июле сумеют с легкостью договориться с кем угодно и о чем угодно. Самое время обсудить с руководством ваши предложения.

Гороскоп на июль 2019 – Стрельцы

Семейным Стрельцам звезды советуют не поддавать свои отношения испытанию на прочность. Потому что даже невинный флирт с представителями противоположного пола станет весомым поводом для ревности партнера. В то время как для одиноких представителей знака, июль – время романтических свиданий и перспективных знакомств. Не упустите свой шанс стать счастливым.

Гороскоп на июль 2019 – Козероги

Начало месяца для Козерогов может складываться не лучшим образом. То и дело о себе будут напоминать старые ошибки и промахи. Но присущие представителям этого знака упорство и целеустремленность помогут справиться со всеми проблемами. Ближе к середине июля наступит благоприятный период для начала новых дел, в первую очередь – связанных с научной работой, исследованиями или учебой. У вас получится произвести хорошее впечатление людей, мнение которых для вас важно.

Гороскоп на июль 2019 – Водолеи

В июле Водолеям предстоит немало важных встреч и новых знакомств. Будьте готовы к тому, что большинство решений вам придется принимать здесь и сейчас. В противном случае, можете многое упустить. Конец месяца – прекрасное время для экспериментов с внешностью. Новая стрижка или обновленный гардероб будут очень кстати.

Гороскоп на июль 2019 – Рыбы

Расположение небесных тел будет способствовать успехам в карьере Рыб. А потому звезды советуют усиленно трудиться, чтобы получить хорошую отдачу от своей работы. Также этот месяц благоприятен для перемен – можно затеять ремонт, переезд или расстаться со своими вредными привычками. В любом случае старания увенчаются успехом.

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