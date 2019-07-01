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Черешневый сорбет: рецепт в домашних условиях от Юлии Проходы

01.07.2019

Сорбет без труда можно приготовить в домашних условиях. Основой для этого популярного итальянского десерта могут служить практически любые ягоды и фрукты. Сегодня мы предлагаем попробовать черешневый сорбет. Хотите узнать, как его приготовить? Рецепт черешневого сорбета от суперфиналистки  «МастерШеф. Профессионалы» Юлии Проходы читайте в нашем материале!

Чтобы сделать черешневый сорбет еще более интересным на вкус, можете добавить несколько чайных ложек ягодного или фруктового ликера. Это, к тому же, придаст неповторимый аромат и не позволит сорбету слишком застыть.

черешневый сорбет

Сорбет из черешни

Ингредиенты:

  • 750 г черешни
  • 1 небольшой лимон
  • 1 горсть листьев мяты
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 ст. л. ликера (например, вишневого)

Приготовление:

  1. Очистить черешню от косточек. Мякоть сложить в чашу блендера и измельчить в пюре.
  2. Добавить лимонный сок, сахарную пудру и ликер. Хорошо перемешать и отправить на 1-2 ч в морозильную камеру.
  3. Достать массу, взбить еще раз и вернуть в морозильник на 2 ч.

За 45 мин до подачи рекомендуется переставить сорбет в холодильник.

Приятного аппетита!

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