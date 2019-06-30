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В 18 выпуске «Один за всіх»-13 узнали, чью смерть Влад не может простить Тане

30.06.2019

В 18 выпуске «Один за всіх»-13 эксперты разобрались в семейной драме, в результате чего раскрыли страшное преступление. Семья Тани обратилась с просьбой помочь наказать неверного жениха и насильника юной девушки. Что шокировало всю студию? Какую страшную правду о любви и смерти удалось раскрыть экспертам и ведущему Михаилу Присяжнюку

В 18 выпуске «Один за всіх»-13 узнали, чью смерть Влад не может простить Тане

В студии появилась мать и бабушка Тани. Женщины просят помочь наказать бывшего возлюбленного их дочери и внучки за то, что он соблазнил, изнасиловал и бросил девушку, которой сделал предложение на четвертом месяце беременности. Эксперты отказались даже рассматривать вероятность изнасилования, ведь парень и девушка больше трех лет состояли в отношениях. Мать и бабушка рассказали, что парень перед уходом в армию пообещал, что во время отпуска женится на Тане, но вместо этого начал встречаться со своей кумой.

В 18 выпуске «Один за всіх»-13 узнали, чью смерть Влад не может простить Тане

В свою очередь, у дедушки Влада совершенно другое видение ситуации. Он утверждает, что его внук настоящий ангел в сравнении с Таней. Мужчина рассказал о страшном преступлении, совершенном девушкой, и об отсутствии наказания. Вся студия была в ужасе, узнав, что 14-летняя Татьяна родила ребенка и выбросила его из окна, пока мать с отцом отдыхали в соседней комнате. 
В 18 выпуске «Один за всіх»-13 узнали, чью смерть Влад не может простить Тане

Влад отрицает любую вероятность изнасилования. Парень рассказал, что на момент полового акта в соседней комнате была подруга Тани, и если бы он действительно применил к девушке силу, то она бы это услышала. Влад объяснил, что не хочет состоять в отношениях с девушкой, родители которой поливают грязью его покойную мать. 

 У 18 випуску «Один за всіх»-13 експерти розібралися в сімейній драмі, у результаті чого розкрили страшний злочин. Сім'я Тані звернулася з проханням допомогти покарати невірного нареченого і ґвалтівника юної дівчини. Що шокувало всю студію? Яку страшну правду про кохання і смерть вдалося розкрити експертам і ведучому Михайлу Присяжнюку? (Скрін) У студії з'явилася мати і бабуся Тані. Жінки просять допомогти покарати колишнього коханого їхньої дочки і внучки за те, що він спокусив, зґвалтував і покинув дівчину, якій зробив пропозицію на четвертому місяці вагітності. Експерти відмовилися навіть розглядати ймовірність зґвалтування, адже хлопець і дівчина більше трьох років перебували у стосунках. Мати і бабуся розповіли, що хлопець перед тим, як піти в армію, пообіцяв, що під час відпустки одружиться на Тані, але замість цього почав зустрічатися зі своєю кумою. (Скрін) У свою чергу, в дідуся Влада зовсім інше бачення ситуації. Він стверджує, що його онук справжній ангел порівняно з Танею. Чоловік розповів про страшний злочин, який скоїла дівчина, і про відсутність покарання. Вся студія була шоці, дізнавшись, що 14-річна Тетяна народила дитину і викинула її з вікна, поки мати з батьком відпочивали у сусідній кімнаті. (Скрін) Влад заперечує будь-яку ймовірність зґвалтування. Хлопець розповів, що на момент статевого акту у сусідній кімнаті була подруга Тані, і якби він дійсно застосував до дівчини силу, то вона б це почула. Влад пояснив, що не хоче бути у стосунках з дівчиною, батьки якої поливають брудом його покійну матір. (Скрін) Нарешті в студії з'явилася вагітна Тетяна. Вона ненавидить Влада за його негарний вчинок. Дівчина бачить проблему тільки в зайвій довірі до хлопця, але не у собі. В кінці програми Михайло Присяжнюк попросив дівчину віддати обручки Владу і пообіцяв фінансову допомогу на період пологів. Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Наконец-то в студии появилась беременная Татьяна. Она ненавидит Влада за его некрасивый поступок. Девушка видит проблему только в излишнем доверии к парню, но не в себе. В конце программы Михаил Присяжнюк попросил девушку отдать кольца Владу и пообещал финансовую помощь на период родов.   

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