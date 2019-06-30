В 18 выпуске «Один за всіх»-13 узнали, чью смерть Влад не может простить Тане

В 18 выпуске «Один за всіх»-13 эксперты разобрались в семейной драме, в результате чего раскрыли страшное преступление. Семья Тани обратилась с просьбой помочь наказать неверного жениха и насильника юной девушки. Что шокировало всю студию? Какую страшную правду о любви и смерти удалось раскрыть экспертам и ведущему Михаилу Присяжнюку?

В студии появилась мать и бабушка Тани. Женщины просят помочь наказать бывшего возлюбленного их дочери и внучки за то, что он соблазнил, изнасиловал и бросил девушку, которой сделал предложение на четвертом месяце беременности. Эксперты отказались даже рассматривать вероятность изнасилования, ведь парень и девушка больше трех лет состояли в отношениях. Мать и бабушка рассказали, что парень перед уходом в армию пообещал, что во время отпуска женится на Тане, но вместо этого начал встречаться со своей кумой.

В свою очередь, у дедушки Влада совершенно другое видение ситуации. Он утверждает, что его внук настоящий ангел в сравнении с Таней. Мужчина рассказал о страшном преступлении, совершенном девушкой, и об отсутствии наказания. Вся студия была в ужасе, узнав, что 14-летняя Татьяна родила ребенка и выбросила его из окна, пока мать с отцом отдыхали в соседней комнате.



Влад отрицает любую вероятность изнасилования. Парень рассказал, что на момент полового акта в соседней комнате была подруга Тани, и если бы он действительно применил к девушке силу, то она бы это услышала. Влад объяснил, что не хочет состоять в отношениях с девушкой, родители которой поливают грязью его покойную мать.

Наконец-то в студии появилась беременная Татьяна. Она ненавидит Влада за его некрасивый поступок. Девушка видит проблему только в излишнем доверии к парню, но не в себе. В конце программы Михаил Присяжнюк попросил девушку отдать кольца Владу и пообещал финансовую помощь на период родов.

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