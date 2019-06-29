Кто из представительниц прекрасного пола не мечтал надеть свадебное платье, почувствовать себя принцессой и выйти замуж за своего принца? Думаю, что такая фантазия есть у многих. Но как же выйти замуж удачно и не ждать своего суженного десятилетиями? Очень просто! Участница «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», эмпат Лариса Гуцану рассказала о сильном заговоре на замужество.

«Моя бабушка научила меня заговору на удачное замужество. Чтобы муж был хорошим, не пил и не курил, то нужно его выбрать правильно», – говорит ясновидящая.

Что же нужно сделать?

Необходимо достать туфли с невесты, которая только вышла замуж, но на один размер меньше. Надеть левую на правую, а правую на левую в полнолуние и крутится перед луной по часовой стрелке со словами: «Полная луна, как чаша полна. Как видишь невеста я. Туфли жмут, свадьбу ждут, чтобы суженый пришёл и в дом свой завёл».

Повторить эти слова три раза на каждый круг. Затем их снять, и хранить до своей свадьбы. А она вскоре наступит. Затем туфли нужно передать другой подруге, которая не замужем вместе с заговором. Не только вам быть замужней и счастливой!