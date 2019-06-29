В 18 выпуске «Один за всіх»-13 семейная драма перерастет в признание в убийстве
29.06.2019
В 18 выпуске «Один за всіх»-13 будут разбираться в семейной драме, в результате чего раскроется страшное преступление. Беременную Татьяну бросил парень. Ее родители жаждут притянуть к ответственности горе-возлюбленного, который не только бросил свою невесту, но и изнасиловал ее. Какую страшную правду о любви и смерти узнают эксперты? Как детектор лжи прольет свет на ситуацию?
В 18 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Что на самом деле разрушило отношения парня и девушки?
- Почему жизнь еще не родившегося ребенка находится под угрозой?
- Чью смерть Влад не может простить Тане?
- За какое преступление ему придется нести ответственность?
Больше по теме: 17 выпуск «Один за всіх»-13: родители чуть не убили полуторагодовалую дочь и остались безнаказанными
Video: В 18 выпуске «Один за всіх»-13 семейная драма перерастет в признание в убийствеВ 18 выпуске «Один за всіх»-13 будут разбираться в семейной драме, в результате чего раскроется страшное преступление. Беременную Татьяну бросил парень. Ее родители жаждут притянуть к ответственности горе-возлюбленного, который не только бросил свою невесту, но и изнасиловал ее. Какую страшную правду о любви и смерти узнают эксперты? Как детектор лжи прольет свет на ситуацию
Смотрите полный 18 выпуск «Один за всіх»-13 от 30.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+