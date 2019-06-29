В 18 выпуске «Один за всіх»-13 будут разбираться в семейной драме, в результате чего раскроется страшное преступление. Беременную Татьяну бросил парень. Ее родители жаждут притянуть к ответственности горе-возлюбленного, который не только бросил свою невесту, но и изнасиловал ее. Какую страшную правду о любви и смерти узнают эксперты? Как детектор лжи прольет свет на ситуацию?

В 18 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

Что на самом деле разрушило отношения парня и девушки? Почему жизнь еще не родившегося ребенка находится под угрозой? Чью смерть Влад не может простить Тане? За какое преступление ему придется нести ответственность?

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Video: В 18 выпуске «Один за всіх»-13 семейная драма перерастет в признание в убийстве В 18 выпуске «Один за всіх»-13 будут разбираться в семейной драме, в результате чего раскроется страшное преступление. Беременную Татьяну бросил парень. Ее родители жаждут притянуть к ответственности горе-возлюбленного, который не только бросил свою невесту, но и изнасиловал ее. Какую страшную правду о любви и смерти узнают эксперты? Как детектор лжи прольет свет на ситуацию

Смотрите полный 18 выпуск «Один за всіх»-13 от 30.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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