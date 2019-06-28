Поздравления с Днем Конституции в стихах
28 июня вся страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День Конституции Украины. Удивите своих родных и близких — подарите им самое красивое поздравление с Днем Конституции Украины в стихах.
С Днем Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
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День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилие,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
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Праздник этот очень важен,
Тем, кто чтит свою страну.
За права борись отважно!
Чти Конституцию свою!
Всем желаю, украинцам,
Долгих и счастливых лет.
Всем чтоб счастья не крупицы,
А огромнейший букет!