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Оля Полякова представила летний хит-трек «Звонила»

27.06.2019

Судья 10 сезона грандиозного вокального шоу «Х-фактор» Оля Полякова представила пятый сингл из альбома «Королева ночи» в новой аранжировке. Читайте подробности. 

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Смотрите сингл Оли Поляковой — «Звонила» прямо сейчас!

Пятый сингл из альбома «Королева ночи» в новой аранжировке уже доступен на официальном YouTube канале певицы. Поклонники Поляковой ликуют.

Оля Полякова звонила

Впервые песня «Звонила» прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу «Королева ночи» в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети «гуляет» множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов, суммарное количество прослушиваний которых перевалило за миллион.

Оля Полякова звонила

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Сингл «Звонила» – это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.

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