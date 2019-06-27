Модные купальники 2019: в чем ходит Настя Каменских этим летом

Вы все еще не подобрали для себя идеальный купальник? Красивая и талантливая судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских часто делится в Instagram фотографиями в купальниках, смело демонстрируя свои сочные формы. Но какие же модные купальники 2019 года выбрала Настя Каменских для своего гардероба этим летом? Читайте далее в материале.

С каждым годом мода на купальники меняется. Модный купальник на лето 2019 года уже давно перестал быть просто одеждой для плавания. Сегодня это неотъемлемая часть гардероба со своим стилем и принципами подбора аксессуаров. Пришло время царствования моделей без излишеств, выделяющихся лишь цветом или фасоном.

Купальники не изобилуют декором, исключением является лишь шнуровка, оборки и немного блесток. В этом деле главное – не переборщить, ведь в моду стремительно возвращается минимализм. Предлагаем окунуться с головой в пляжную моду и полюбоваться фото купальников, актуальных в грядущем сезоне, от певицы и судьи шоу «Х-фактор» Насти Каменских.

Модные купальники 2019: однотонный триангл (triangle)

Модные купальники: плавки-стринги

Модные купальники летом 2019: с воланами и высокой талией

Купальники 2019: анималистичный принт

Мода сезона лето-2019: купальник с блестками

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