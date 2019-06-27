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Коридор затмений 2019. Что это и как его провести

27.06.2019

В июле этого года весь мир ждет знаменательное событие ‒ полное солнечное и частичное лунное затмения. Период между этими астрономическими событиями (2‒17 июля) называется коридором затмений. О том, как правильно провести это время и не испортить свою судьбу рассказали эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы».

астрология, затмение

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Когда произойдет коридор затмений 2019

Коридор затмений открывает полное солнечное затмение, которое состоится 2 июля в 21:22 по Киеву. Продолжительность затмения составит 4 минуты и 33 секунды. Но, к сожалению, украинцы не смогут насладиться этим прекрасным астрономическим явлением: наблюдать его можно будет только в Чили, Аргентине и  на территории Тихого Океана. Закроется коридор затмений 17 июля  в ночь, когда произойдет частичное лунное затмение.

Все события, которые происходят в этот период, являются судьбоносными и могут предопределить жизнь человека на последующие 18 лет. Именно поэтому в этот период нужен позитивный настрой. Негативные мысли только ухудшат неприятную  ситуацию, а вот позитивные, наоборот, помогут найти правильное решение. 

астрология, затмение

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Как солнечное и лунное затмения влияют на жизнь людей

Как известно, любое затмение влияет на людей на протяжении 14 дней: 7 дней до затмения и 7 дней  после. То есть в этом году украинцам нужно быть особо осторожными в  период с 25 июня по 24 июля. Особое внимание следует уделить так называемому «фатальному коридору»  это период во время затмений, который может предопределить судьбу человека на 18 лет вперед. 

Как вести себя во время солнечного затмения

Во время солнечного затмения важно сохранять спокойствие, ведь в этот период увеличивается число конфликтов, повышается риск ДТП, авиакатастроф, катаклизмов. Такой важный день следует провести дома, в кругу семьи. 

Во время солнечного затмения обостряются хронические заболевания, могут возникать головные боли, повышаться давление. Поэтому важно уделить особое внимание людям, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. 

По прогнозам астрологов, солнечное затмение изменит жизни многих людей: кто-то сможет найти работу мечты, кто-то встретить свою судьбу, а кто-то займется новым видом деятельности. В любом случае следует помнить об одном: в этот период нельзя принимать судьбоносных решений.

астрология, затмение

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Как влияет лунное затмение на жизнь людей

Период лунного затмения также очень важен. В это время обостряются все конфликтные ситуации. Чтобы избежать неприятностей, астрологи советуют не принимать серьезных решений, которые могут повлиять на судьбу. Также следует отложить свадьбы и разводы. Если это возможно, то нужно отказаться от поездок и отпусков. Как говорится, утро вечера мудренее. 

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