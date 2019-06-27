В июле этого года весь мир ждет знаменательное событие ‒ полное солнечное и частичное лунное затмения. Период между этими астрономическими событиями (2‒17 июля) называется коридором затмений. О том, как правильно провести это время и не испортить свою судьбу рассказали эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы».

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Когда произойдет коридор затмений 2019

Коридор затмений открывает полное солнечное затмение, которое состоится 2 июля в 21:22 по Киеву. Продолжительность затмения составит 4 минуты и 33 секунды. Но, к сожалению, украинцы не смогут насладиться этим прекрасным астрономическим явлением: наблюдать его можно будет только в Чили, Аргентине и на территории Тихого Океана. Закроется коридор затмений 17 июля ‒ в ночь, когда произойдет частичное лунное затмение.

Все события, которые происходят в этот период, являются судьбоносными и могут предопределить жизнь человека на последующие 18 лет. Именно поэтому в этот период нужен позитивный настрой. Негативные мысли только ухудшат неприятную ситуацию, а вот позитивные, наоборот, помогут найти правильное решение.

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Как солнечное и лунное затмения влияют на жизнь людей

Как известно, любое затмение влияет на людей на протяжении 14 дней: 7 дней до затмения и 7 дней ‒ после. То есть в этом году украинцам нужно быть особо осторожными в период с 25 июня по 24 июля. Особое внимание следует уделить так называемому «фатальному коридору» ‒ это период во время затмений, который может предопределить судьбу человека на 18 лет вперед.

Как вести себя во время солнечного затмения

Во время солнечного затмения важно сохранять спокойствие, ведь в этот период увеличивается число конфликтов, повышается риск ДТП, авиакатастроф, катаклизмов. Такой важный день следует провести дома, в кругу семьи.

Во время солнечного затмения обостряются хронические заболевания, могут возникать головные боли, повышаться давление. Поэтому важно уделить особое внимание людям, у которых есть определенные проблемы со здоровьем.

По прогнозам астрологов, солнечное затмение изменит жизни многих людей: кто-то сможет найти работу мечты, кто-то встретить свою судьбу, а кто-то займется новым видом деятельности. В любом случае следует помнить об одном: в этот период нельзя принимать судьбоносных решений.

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Как влияет лунное затмение на жизнь людей

Период лунного затмения также очень важен. В это время обостряются все конфликтные ситуации. Чтобы избежать неприятностей, астрологи советуют не принимать серьезных решений, которые могут повлиять на судьбу. Также следует отложить свадьбы и разводы. Если это возможно, то нужно отказаться от поездок и отпусков. Как говорится, утро вечера мудренее.

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