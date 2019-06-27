Середина лета дает о себе знать знойной погодой и сухим воздухом в помещениях. Ведь кондиционеры пересушивают воздух, а это плохо влияет на нас, книги, мебель и комнатные растения. Но не торопитесь бежать в магазин за увлажнителем! Решить проблему можно с помощью простых подручных средств.

Как увлажнить воздух в комнате летом:

с помощью ванной комнаты

сосудов для воды

комнатных растений

аквариума

влажной уборки

Откройте дверь в ванную

Наверное, это один из самых простых способов. Каждый раз после того, как примете душ или ванну, оставляйте дверь в комнату открытой. Испарения будут проникать в квартиру и хорошо увлажнять воздух. Также можно не сразу сливать воду из ванны, а дать ей сначала остыть: именно так количество пара увеличится.

Сушите вещи в комнате

Ещё один способ, не требующий от вас особых усилий. Когда вы постираете свои вещи, просто поставьте сушилку с влажными вещами. Таким способом одежда высохнет быстрее, а воздух насытится влагой.

Расставьте емкости с водой по квартире

Для этого способа нужно просто наполнить вазы, бутылки и другие сосуды водой и установить их возле источников тепла. Если вы добавите к этому еще камни и цветы, получится красивая композиция — гости, скорее всего, даже не догадаются, что это не декоративные элементы, а самодельные увлажнители воздуха. Только не забывайте периодически мыть емкости и менять воду.

Заведите комнатные растения

Домашние цветы полезны: они не только увлажняют воздух, но и ионизируют его. Некоторые также отлично очищают и дезинфицируют дом. Особенно много влаги отдают следующие растения:

нефролепис (домашний папоротник)

фатсия

циперус

спармания (комнатная липа)

фикус

драцена

гибискус

Установите в доме аквариум или фонтан

Оба этих декоративных элемента хорошо увлажняют воздух. Конечно, покупать их специально для этой цели нерационально. Но если вы хотите завести рыб или украсить дом милым фонтаном, об этом дополнительном свойстве забывать не стоит.

Периодически проветривайте и делайте влажную уборку

Нет разницы, летом или зимой, квартиру нужно проветривать 2–3 раза в день. Это делается для того, чтобы сохранять комфортный уровень влажности. Для лучшего результата необходимо часто вытирать пыль и мыть полы.

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