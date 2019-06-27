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Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

27.06.2019

Скоро лето, а, значит, самое время научится готовить сорбеты. Что это такое? Сорбет – это мороженное, приготовленное из свежих или замороженных ягод. Он полезен, так как готовят его исключительно из натуральных ингредиентов, имеет низкую калорийность, его можно есть детям, тем, кто соблюдает диету и просто любит фрукты. Как приготовить сорбет? Читайте топ-10 пошаговых рецептов сорбета на любой вкус.

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Клубничный сорбет

Ингредиенты:

  • 350 г клубники
  • 1 лимон
  • 25 мл воды
  • 80 г сахара

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, очистить от листочков и порезать на дольки.
  2. Засыпать клубнику сахаром, залить водой и соком одного лимона. Оставить на час, чтобы клубника пустила сок.
  3. Перебить все ингредиенты до однородной массы с помощью блендера. При желании перетереть массу через сито, чтобы избавиться от косточек.
  4. Вылить в емкость и поставить в морозилку на час. После этого перемешать массу и вернуть в морозилку еще на час. Повторить процедуру три раза. Поставить в морозильник на 6-8 часов до полного замерзания.

Сорбет из черешни

Ингредиенты:

  • 100 мл белого сухого вина или виноградного сока
  • 350 г черешни
  • 2 ст.л. сока лимона
  • 5 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. Смешать вино, мед и лимонный сок. Взбить до однородности.
  2. Из черешни удалить косточки, мякоть измельчить в блендере, но не до состояния пюре.
  3. Смешать вместе все ингредиенты, перелить смесь в контейнер и поставить в морозилку.
  4. Примерно через час достать, перемешать и снова поставить замораживаться. Повторить процедуру 3-4 раза. Оставить сорбет в морозилке до полного замерзания.

Малиновый сорбет

Ингредиенты:

  • 200 г малины
  • 250 мл воды
  • ½ стакана сахара (можно больше или меньше, в зависимости от того насколько сладкий сорбет вы хотите получить)
  • сок половинки лимона или лайма

Способ приготовления:

  1. В сотейник залить воду, всыпать сахар и поставить на небольшой огонь. Держать до растворения сахара и остужаем.
  2. Малину залить соком лимона или лайма и перебить блендером. Получившееся пюре перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек.
  3. Соединить остывший сироп и малиновое пюре. Перемешать.
  4. Перелить смесь в контейнер, поставить в морозилку. Каждые полчаса доставать и перемешивать в течение двух часов. Оставить до полного замерзания.

Сорбет из шелковицы

Ингредиенты:

  • 4 стакана шелковицы
  • ½ стакана сахара (по вкусу)
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 3-4 ст.л. воды

Способ приготовления:

  1. Шелковицу смешать с сахаром, водой и лимонным соком. Взбить до однородности.
  2. Переложить массу в контейнер и поставить в морозильник.
  3. Примерно через час достать и перемешать. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить в морозилку до полного замерзания на 6-8 часов.

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Сорбет из черной смородины

Ингредиенты:

  • 400 г черной смородины
  • 150 г сахара
  • 120 мл воды
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 пучок мяты

Способ приготовления:

  1. Черную смородину измельчить в блендере и перетереть через сито.
  2. В сотейнике смешать сахар, воду, лимонный сок и мяту. Нагреть почти до кипения. Остудить и удалить мяту.
  3. Соединить сироп и пюре из черной смородины, перемешать и перелить в плоский контейнер. Поставить в морозилку.
  4. Через каждый час доставать и перемешивать. После этого поставить в морозилку часов на 6-8 до полного замерзания.

Сорбет из красной смородины

Ингредиенты:

  • 500 г красной смородины
  • 120 г сахарной пудры
  • 120 мл воды
  • половинка лимона

Способ приготовления:

  1. Красную смородину перебить в блендере и перетереть через сито. В готовое пюре добавить сок половины лимона.
  2. Воду перелить в сотейник, добавить сахарную пудру. Поставить на огонь и довести до кипения. Остудить.
  3. Смешать сироп и смородиновое пюре. Перелить в контейнер и отправить в морозилку.
  4. Через час достать, перемешать и вернуть в морозилку. Повторить процедуру 4-5 раз и оставить до полного замерзания.

Сорбет из вишни

Ингредиенты:

  • 350 г вишни
  • 150 г сахара
  • 150 мл воды
  • 20 г лимонной цедры

Способ приготовления:

  1. Вишню помыть и очистить от косточек.
  2. Перебить вишню в блендере до однородности. Перетереть через сито.
  3. Воду налить в сотейник, добавить сахар, поставить на небольшой огонь. Варить пока сахар полностью не раствориться. Остудить.
  4. Смешать сироп с вишневым пюре и добавить лимонную цедру. Хорошо перемешать.
  5. Поставить на час в морозилку. Через час перемешать. Повторить процедуру 3-4 раза и оставить в морозилке на 6-8 часов.

Сорбет из яблок

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок (лучше брать ароматные)
  • 100 мл воды
  • 100 г сахара (если яблоки сладкие, то можно меньше)
  • 1-2 лимона

Способ приготовления:

  1. В сотейник залить воду, добавить сахар и прогревать на небольшом огне до полного растворения сахара. Остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник.
  2. Яблоки очистить от кожуры, удалить серцевину и нарезать крупными кубиками.
  3. Из лимонов вижать сок.
  4. Яблоки перебить в блендере с лимонным соком до состояния пюре.
  5. Перелить в контейнер и отправить в морозилку на 5 часов. Каждый час доставать и перемешивать. Оставить на ночь замерзать.

Сорбет из дыни

Ингредиенты:

  • 800 г ароматной дыни
  • 1 лимон
  • 6 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. воды

Способ приготовления:

  1. В сотейник насыпать сахар, залить водой и поставить на небольшой огонь. Прогревать помешивая до полного растворения сахара. Остудить.
  2. Дыню очистить от кожицы и семян. Мякоть нарезать кубиками и перебить в блендере до консистенции пюре.
  3. Сок одного лимона добавить в холодный сироп и перемешать.
  4. Смешать все ингредиенты вместе, перемешать, перелить в контейнер и поставить в морозилку на 6-8 часов.
  5. Чтобы сорбет получился нежным и воздушным, каждый час доставать его из морозилки и перемешивать.

Сорбет из бананов

Ингредиенты:

  • 700 г бананов
  • 1 лимон
  • 150 мл воды
  • 2 ст.л. меда
  • 30 г шоколадных дропсов

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Способ приготовления:

  1. В сотейнике смешать теплую воду и мед. Перемешать до растворения меда.
  2. Бананы очистить от кожуры и нарезать небольшими кружочками.
  3. В блендер добавить бананы, сок одного лимона, сироп и перебить до однородности.
  4. Перелить массу в контейнер и поставить в морозилку на час.
  5. Достать массу, добавить шоколадные дропсы, перемешать и вернуть в морозилку до полного замерзания на 6-8 часов.


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