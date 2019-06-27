Алкогольное желе — поразит своим вкусом, но и простотой приготовления. Подав такой десерт вы точно сможете удивить своих друзей и знакомых необычным вкусом. Рецептами алкогольного желе поделился участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева ДИмарик. Пошаговые рецепты желе из белого и красного вина, шампанского и ликера читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Ставим желе в холодильник до полного застывания.

По желанию достаем кусочки фруктов и разливаем в формы.

Выливаем его в остывшую винно-апельсиновую смесь.

Нагреваем желатин, не доводя до кипения, пока крупинки полностью не растворятся.

Отправляем его в сладкую воду, добавляем вино и ванилин.

Апельсин очищаем от кожуры и режем крупными кусками.

Воду доводим до кипения. Растворяем весь сахар.

Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.

Ингредиенты:

Приготовление:

Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.

Сливаем сок из банки с ананасами и доводим до 350 мл водой или вином, если хотите желе покрепче. Добавляем стакан вина.

При желании добавляем сахар 1–2 ч.л. и чуть-чуть прогреваем до растворения кресталов.

Разбухший желатин ставим на водяную баню и полностью растворяем.

Все соединяем, мешаем и разливаем по формам.

Кольца ананасов разрезаем на ломтики и аккуратно, кладем по несколько штук в каждую форму.