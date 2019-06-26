«Счастье по договору»: эмоциональная премьера на СТБ

Уже сегодня в 19:00 на сайте телеканала СТБ состоится премьера сериала «Счастье по договору». Мелодрама расскажет о великой силе любви и о том, на что люди готовы ради этого благородного чувства.

Счастье по договору – смотреть онлайн все серии

По сюжету молодая учительница Даша и ее муж Павел мечтают о ребенке. Однако преждевременные роды Даши завершаются жуткой трагедией: долгожданный младенец погибает. Даша впадает в депрессию, и на фоне случившегося обостряются ее отношения с мужем.

Вскоре происходит беда — Павел попадает в страшную автомобильную аварию и получает травму позвоночника, из-за которой он рискует до конца дней остаться инвалидом. Дашу ждет еще одна пугающая новость: по мнению врачей, спасти Павла может только срочная и дорогостоящая операция за границей.

Даша заставляет себя забыть все прежние горести и обиды и в спешном порядке собирает деньги на лечение любимого человека, но ее возможности ограничены. И вот, когда шансов на удачный исход почти не остается, Даша решается на отчаянный шаг: принимает предложение своей давней подруги и становится суррогатной матерью.

Теперь жизнь Даши усложняется до крайности. Павел категорически против суррогатного материнства, но она не в силах открыть ему правду.

Режиссер сериала «Счастье по договору» уже успел влюбить в свои работы зрителей телеканала СТБ, ведь совсем недавно под руководством Валерия Ибрагимова вышел многосерийный сериал «Как долго я тебя ждала».

В сериале «Счастье по договору» 4 эпизода, которые читатели сайта STB.UA увидят сегодня в 19:00 на сайте телеканала СТБ.

Смотреть онлайн сериал Счастье по договору – 1 серия

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