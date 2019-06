Музыкальные фестивали лета 2019 в Украине

Какие музыкальные фестивали пройдут летом 2019 года в Украине? Ведь лето — пора шумных вечеринок. В Украине ежегодно проходят десятки фестивалей, которые собирают тысячи людей со всего мира. Редакция сайта телеканала STB.UA подготовила для вас подборку самых ярких и лучших музыкальных фестивалей в 2019 году в Украине. Узнайте подробности о ценах, датах и списках заявленных музыкантов в материале.

Atlas Weekend

Когда: 9—14 июля 2019 года

Хедлайнеры: The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Tom Odell, The Subways, Noisia, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss.

Стоимость билета: однодневные билеты — 1050—2650 грн, трехдневные — 2100—5250 грн, абонемент на все дни — 2600—6500 грн.

Atlas Weekend — это событие, сочетающее музыку, активный отдых, образовательные и развлекательные программы и лучший украинский стрит-фуд. Цель фестиваля — открывать людям разных вкусов современной фестивальную культуру, стирая границы городов, стран и стереотипов.

Ежегодно в середине лета на Atlas Weekend выступает более 250 популярных исполнителей различных жанров, чтобы каждый из сотен тысяч друзей фестиваля встретился с героями собственных топ-чартов или нашел для себя что-то новое. Начиная с 2015 года на сцене фестиваля побывали такие исполнители, как Placebo, Kasabian, The Chemical Brothers, The Prodigy и многие другие.

UPark Festival

Когда: 16—18 июля 2019 года

Хедлайнеры: Rag’n’Bone Man, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, SWMRS и Pale Waves.

Стоимость билета: однодневные билеты — 1499 грн, абонемент на все дни — 3499 грн, VIP-билет на один день — 2299, VIP-билет на три дня — 6099 грн.

UPark — фестиваль, на котором свои новые альбомы и лучшие хиты представляют музыканты, которых смело можно отнести к самым актуальным артистам современности, а некоторых из них даже и к культовым. Начиная с 2016 года выступали такие артисты как Red Hot Chili Peppers, MUSE, HURTS, The Kills, Nothing But Thieves, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack и другие.

Файне місто

Когда: 25—28 июля 2019 года

Хедлайнеры: Arch Enemy, Kadebostany, Rage, Ic3peak, Emil Bulls, Heart Of A Coward, Imminence, Wildways и другие.

Стоимость билета: однодневные билеты — 790 грн, двухдневные — 990 грн, абонемент на все дни — 1100 грн, PREMIUM билет — 2500 грн.

Файне місто — уже восьмой раз пройдет в Тернопольской области и соберет одних из лучших представителей музыкальной индустрии. На время фестиваля локация превращается в настоящий город, в который разделен на отдельные районы, каждый из которых имел свой уникальный вид и развлечения.

OSTROV Festival 2019

Когда: 15—17 июня 2019 года

Хедлайнеры: Amelie Lens, Jeremy Underground, Nølah, FJAAK, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, KiNK и другие.

Стоимость билета: General Admission — 1150 грн, Backstage — 1600 грн.

OSTROV — фестиваль, который уже седьмой год радует поклонников техно отличной музыкой от актуальных ди-джеев и музыкантов, а также представителей лучших лейблов, промо-команд украинской электронной сцены. За всю историю на сцене фестиваля побывали такие музыканты, как Тale Of Us, Dixon, Pan-Pot, Mind Against, Nicole Moudaber, Carl Craig, Juan Atkins, Mathew Jonson, DJ Koze, Booka Shade, Ricardo Villalobos, Matias Aguayo и другие. Мощная энергетика природы, причудливые декорации, непревзойденный звук и танцы до утра — все и даже больше вас ожидает в этом году на Трухановом острове.

Схід-рок 2019

Когда: 10—11 августа 2019 года

Хедлайнеры: Pianoбой, Тараканы!, Atlas: Empire, Добрые Люди, Louna, F. Way, Cardiomachine и другие.

Стоимость билета: 500 грн.

Схід-рок — ежегодный фестиваль, который проводиться с 2013 года в крепости «Круглий двір» города Тростянец. Если хотите совместить туризм, семейный отдых и посещение крутого фестиваля, то Схід-рок станет для вас ежегодным приключением. Готовьтесь услышать качественную музыку и прочувствовать фестивальную атмосферу!

БezViz 2019

Когда: 2—4 августа 2019 года

Хедлайнеры: Crazy Town, Бумбокс, 5’nizza, Pianoбой, Zardonic, LATEXFAUNA, Space of Variations, Pavlik OverDrive.

Стоимость билета на 3 дня: Fan-зона — 690 грн, VIP-зона — 1000 грн.

БezViz — один из самых молодых, но прогрессивных фестивалей Украины. Три сцены, множество разнообразных локаций: парк развлечений, ярмарка, фудкорты, бар на воде и многое другое. Целых 2000 квадратных метров веселья, драйва и хорошего настроения.

ZaxidFest 2019

Когда: 16—18 августа 2019 года

Хедлайнеры: Apocalyptica, You Me At Six, Lacuna Coil After the Burial! и другие.

Стоимость билета: трехдневные — 1100 грн.

Zaxidfest — три дня неограниченного рамками музыкального драйва. Музыка на любой вкус, невероятная атмосфера, красивая украинская природа, приветливые улыбающиеся люди и хорошие воспоминания — это все вас ждет на фестивале в 2019 году.

Respublica FEST 2019

Когда: 30 августа — 1 сентября 2019 года

Хедлайнеры: Alyona Alyona, DETACH, TIK TU, Хамермам знищує віруси и другие.

Стоимость билета: 400 грн.

Respublica FEST — один из последних летних музыкальных фестивалей и крупнейший музыкальный стрит-арт-фестиваль Украины. Уникальная локация и концепция сделали его одним из самых любимых фестивалей страны.

Brave! Factory Festival 2019

Когда: 24—25 августа 2019 года

Хедлайнеры: Model 500, Edward & Oskar Offermann, When Saints Go Machine и другие.

Стоимость билета: Early bird — 1050 грн.

Brave! Factory Festival — фестиваль электронной музыки и смелой культуры. В этом году в фестивале примет участие 52 артиста.

Koktebel Jazz Festival 2019

Когда: август 2019 года

Хедлайнеры: информация ожидается

Стоимость билета: информация ожидается

Koktebel Jazz Festival — один из старейших музыкальных фестивалей Украины пройдет в этом году в 17-й раз. За это время Koktebel Jazz Festival стал уже практически легендарным музыкальным событием года. А место проведение – на берегу моря – добавляет ему неповторимой атмосферы и шарма. Когда-то на Koktebel Jazz Festival свой творческий путь начинали ДахаБраха, Jamala и The Hardkiss.

