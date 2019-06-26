Сериал «Красная королева» — история известной манекенщицы, которую обожали лучшие модельеры Франции. Но Регина Збарская не смогла противостоять ужасной советской системе на родине. Как сложилась ее судьба? Узнайте в 3 серии драмы «Красная королева» на телеканале СТБ!

Лучшая подруга тащит Регину на танцы, где дружинники устраивают облаву на ненавистных стиляг. Девушка оказывается в милиции с чернокожим парнем по имени Джеймс — сыном модельера Веры Араловой. Женщина замечает необычную красоту Регины и предлагает ей стать манекенщицей. Однако девушка не воспринимает предложение всерьез.

Также Регина узнает о том, что беременна, и хочет сообщить радостную новость Володе. Казалось бы, семейное счастье так близко, но суровый отец Володи рекомендует девушке навсегда забыть о его сыне. И… сделать аборт. Что же предпримет главная героиня?

Узнайте сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: какие испытания ждут главную героиню сериала? Сериал Красная Королева - 3 серия уже 26.06.2019. О чем сюжет третьей серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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