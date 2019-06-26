Картофельные чипсы: рецепт от Юрия Негрича

Один из самых популярных продуктов, просмотр фильма без которого станет правда скучным, – картофельные чипсы. Как сделать картофельные чипсы дома, знает участник «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич. Подробный рецепт читайте в материале.

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Перед тем, как приступить к готовке, учтите несколько моментов:

толщина пластинок должна быть минимальной – 2–4 мм

равномерные ломтики

масло добавляйте в умеренном количестве

Ингредиенты:

несколько крупных картофелин

масло подсолнечное

соль

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Приготовление:

Почистите картошку и нарежьте тонкими кругами. Затем выложите дольки на тарелку. В глубокую сковороду или кастрюлю налейте масло слоем 2–3 см и доведите до кипения. В кипящее масло закладывать картофель по одной дольке, чтобы они не соприкасались между собой. Подрумяниваться они будут очень быстро, и нужно сразу вынуть готовые. Вы поймете, что чипсы готовы, по загнутым краям. Выложить на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, чтобы впитались остатки масла. Посолить по вкусу, пока горячие.

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