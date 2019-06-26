Картофельные чипсы: рецепт от Юрия Негрича
26.06.2019
Один из самых популярных продуктов, просмотр фильма без которого станет правда скучным, – картофельные чипсы. Как сделать картофельные чипсы дома, знает участник «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич. Подробный рецепт читайте в материале.
Больше по теме: Блюда из молодого картофеля: топ-3 рецептов от Дмитрия Касапа
Перед тем, как приступить к готовке, учтите несколько моментов:
- толщина пластинок должна быть минимальной – 2–4 мм
- равномерные ломтики
- масло добавляйте в умеренном количестве
Ингредиенты:
- несколько крупных картофелин
- масло подсолнечное
- соль
Больше по теме: Запеченный картофель с сыром: рецепт от «Страва честі»
Приготовление:
- Почистите картошку и нарежьте тонкими кругами. Затем выложите дольки на тарелку.
- В глубокую сковороду или кастрюлю налейте масло слоем 2–3 см и доведите до кипения.
- В кипящее масло закладывать картофель по одной дольке, чтобы они не соприкасались между собой.
- Подрумяниваться они будут очень быстро, и нужно сразу вынуть готовые. Вы поймете, что чипсы готовы, по загнутым краям.
- Выложить на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, чтобы впитались остатки масла.
- Посолить по вкусу, пока горячие.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+