Как сделать перестановку в комнате: 5 главных правил

Как сделать перестановку в комнате так, чтобы все получилось? Ведь лето идеально подходит для того, чтобы оживить свое жилье. Во многих мебельных и декорных магазинах в это время скидки, поэтому сделать это можно даже с минимальным бюджетом. Читайте в материале 5 главных правил перестановки в комнате.

1. Нарисуйте схему

Чтобы все получилось идеально, нужно нарисовать схему расположения мебели в комнате. Для этого проведите замеры. Узнайте длину и ширину вашей комнаты, а также параметры мебели, чтобы все стало на свои новые места. Чтобы не измерять все рулеткой, можете прибегнуть к помощи технического паспорта квартиры, а для мебели – размеров, указанных на упаковке.

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Лучше не пропускать этот пункт, чтобы потом не двигать мебель десять раз с места на место.

2. Уберите лишнее из комнаты

Для начала лучше очистить помещение от мебели вообще, чтобы потом взглянуть свежим взглядом на ситуацию. Например, все пуфики, столы и маленькие кресла лучше всего вынести, чтобы иметь возможность передвигать тяжелую и громоздкую мебель.



Возможно, после этого вам не захочется заносить все обратно и вы решите, что без этого стула в горошек комната будет смотреться лучше. Ведь обычная перестановка это хорошо, но не эффективно. Избавьтесь от того, что вам не нравится или порядком надоело. Это даст жилью новое дыхание.

3. Сделайте уборку

После того, как вы вынесете из комнаты мебель, вы можете обнаружить много пыли, которая все это время скрывалась от ваших глаз. Обязательно проведите генеральную уборку, чтобы после того, как вы заполните пространство, вам не пришлось снова все двигать и поднимать.

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4. Удобство прежде всего

Обязательно обсудите с жильцами комнаты, что для них самое важное в перестановке. Ведь всем должно быть удобно и комфортно в новом пространстве. Если вы живете сами, то подумайте как сделать так, чтобы вам удобно было и работать, и отдыхать в новом помещении.

Учтите, что ставить диван поперек комнаты будет не самым лучшим решением, ведь он, скорее всего, будет мешать доступу ко всем другим обьектам. А по законам дизайна расстояние между двумя диванами должно быть не менее 1 метра 10 сантиметров.

Также обратите внимание на освещение в комнате. Ведь если рабочий стол будет стоять далеко от окна, то ваши глаза быстро устанут и вы не заметите, как зрение начнет портиться. Проконтролируйте каждую зону в комнате на комфортность освещения. Если вас что-то смутило, лучше устраните ошибку передвинув или, может быть, купив и поставив в нужную зону источник света.

5. Дополните комнату новыми деталями

Передвинуть диван или кровать это, конечно, хорошо, но именно маленькие мелочи влияют на ваше настроение и атмосферу дома. Чтобы комната казалась действительно обновленной, купите необычных мелочей и красивых деталей, которые ее украсят.

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Например, вы можете повесить на стену картину с вдохновляющей надписью, или положить на диван много подушек контрастного цвета (кстати, чтобы не покупать новые подушки, можно обзавестись только новыми наволочками). Также уютную атмосферу помогут создать свечи или пледы. В холодное время вы скажете себе за это «спасибо».

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