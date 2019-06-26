Какие книги почитать подростку летом? Этот вопрос задавали себе многие родители. Ведь не всегда тинейджеры хотят брать в руки книгу. В нашем материале топ-10 интересных книг, которые с удовольствием прочтут даже самые ленивые подростки.

«Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски

Это отличная книга для всех подростков, особенно для тех, кто пытается побороть стеснительность. Главный герой книги ‒ пятнадцатилетний парень Чарли, который пытается пережить самоубийство своего друга. Чтобы как-то избавиться от беспокойства, он начинает писать письма незнакомцу, хорошему человеку, которого он никогда не встречал лично. Неожиданно Чарли находит в школе новых друзей и девушку ‒ сводную сестру погибшего друга. Первое свидание, первый поцелуй ‒ в книге отлично раскрывается тема размеренной жизни типичного подростка. Его чувства понятны всем, кто проходил через этот нелегкий период взросления… Но в конце учебного года раскрываются семейные тайны. Сможет ли Чарли справиться и с этими неприятностями? Ответ ищите в книге.

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«Милые кости», Элис Сиболд

Эта история американской семьи Сальмон, а точнее ‒ их старшей дочери Сюзи, которую изнасиловал и убил маньяк. Сюзи отправляется на небеса и оттуда наблюдает за жизнью своих друзей и родных. Девушка не может покинуть этот мир, ведь ее убийцу не нашли. Чем закончится это интересная история? Смогут ли разоблачить насильника? Об этом читайте в книге.

«Дневник Алисы», Беатрис Спаркс

Эту книгу должен прочитать каждый подросток. В основе сюжета ‒ история молодой девушки Алисы, которая, сама того не замечая, подсела на наркотики. Алиса лишилась всего ‒ семьи, друзей, невинности и… жизни.

«Виноваты звезды», Джон Грин

Это отличная книга, которая чем-то напоминает известный фильм «Спеши любить». Главная героиня книги ‒ Хейзел Ланкастер больна раком легких. Девушка смирилась с тем, что ее жизнь будет коротка. Но однажды она случайно знакомится с молодым человеком по имени Огастус Уотерс, который несколько лет назад сумел побороть рак. Между молодыми людьми завязывается дружба. Они даже пытаются осуществить мечту Хейзел ‒ встретиться с любимым писателем, который живет в Амстердаме. Чем закончится знакомство девушки с писателем? А возможно, она встретит в этом городе свою любовь?

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Сексуальная энциклопедия для подростков, Кастро Эспин Мариэла

Это немного нетипичная книга про это… Простым и доступным языком автор рассказывает о тех проблемах, которые волнуют подростков. Половое созревание, взаимоотношения с родителями, конфликты со сверстниками, первый сексуальный опыт… В той книге есть не просто описание проблемы. В ней есть ответы на самые важные вопросы, которые волнуют подростков.

«Ангус, стринги и поцелуй взасос», Ренисон Льюис

Какая девушка в подростковом возрасте не вела дневник? Практически каждая. Ведь ему можно рассказать все: о любви, проблемах и взаимоотношениях с родителями. Книга «Ангус, стринги и поцелуй взасос» ‒ это дневник очень милой и взбалмошной девушки Джорджии Николсон. Книга точно понравится подросткам.

«Амулет для влюбленных», Светлана Лубенец

На месте главной героини этого произведения мечтает побывать, пожалуй, каждая девушка. По сюжету в добрую, милую и скромную школьницу сразу влюбляется несколько одноклассников. Но, по законам жанра, Марина выбирает самого бестолкового претендента на ее сердце ‒ хулигана Богдана. Чем закончится эта непредсказуемая история?

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«Девчонки в поисках любви», Жаклин Уилсон

Это история о трех подругах ‒ Элли, Надин и Магды, которые пытаются найти себя во взрослой жизни. Так, Элли пытается привлечь внимание парня своей мечты. Но ее попытки часто заканчиваются провалом. Верные подруги пытаются помочь девушке, но их советы не всегда уместны. Это очень легкая и веселая книга.

«Крылья», Эприлинн Пайк

Это нетипичная история о девушке Лорел, которая вместе с семьей переезжает жить в новый дом. И все бы ничего, но вскоре после переезда девушка замечает два необычных нароста на своей спине, которые вскоре превращаются в крылья феи. Лорел вступает в борьбу с темными силами. Теперь ее жизнь никогда не будет прежней.

«Зеленый подъезд», Татьяна Веденская

Это прекрасная и одновременно очень страшная книга о девушке Алисе, которая живет в аду. Предательство, наркомания, изнасилование ‒ это лишь малая часть всего того ужаса, который пережила юная девушка. Эта книга ярко иллюстрирует причинно-следственные связи. Ведь каждый выбор героини книги несет за собой последствия. Не самые приятные, кстати.

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