Андрей Данилко – украинский артист, продюсер, актер, судья 10 сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Больше всего известен его образ «Верка Сердючка». В нашем материале вы найдете подборку самых хитовых композиций артиста.

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Песня «Dancing Lasha Tumbai» принесла Верке Сердючке мировую славу и победу на песенном конкурсе Евровидение-2007. Песня, написана на смеси украинского, английского и немецкого, успешно прошла национальный отбор и выиграла зрительское голосование.

Песня «Все будет хорошо» стала своеобразным гимном хорошего настроения и праздника.

Конечно же, ни одно застолье не обходиться без культовой «Гоп-Гоп-Гоп». Цитируя автора «Ой не буду горювать, буду танцювати!».

Почти каждая песня Андрея – о любви. О самом наболевшем и сокровенном каждого. Одна из таких «ТУК, ТУК, ТУК».

Каждая из нас совсем немножко, но мечтает о принце. Андрей Данилко написал наглядное пособие для всех девушек, как же все таки быть с этим самым принцем – «Я не поняла».

Видео на песню «Хорошо красавицам» посвящается тем, кто внутреннюю красоту ценит больше, чем внешнюю.

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